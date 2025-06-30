Фейковые покупатели. В Украине распространяется мошенническая схема с использованием мессенджеров и OLX

В Украине набирает обороты новая мошенническая схема с использованием популярных мессенджеров и платформы OLX.

Злоумышленники представляются покупателями с OLX и присылают фишинговые ссылки якобы для подтверждения оплаты, об этом сообщает компания Rakuten Viber.

Схема заключается в следующем: мошенники связываются с продавцами через мессенджеры, в частности Rakuten Viber, представляясь покупателями с OLX, которые уже оплатили товар. Далее они присылают фейковые ссылки с просьбой перейти по ним для получения денег.

Реклама

Переходя по таким ссылкам, продавцы попадают на поддельные сайты, похожие на официальные платформы. Там их просят ввести данные банковской карты, пароли или другую конфиденциальную информацию. После получения этих данных мошенники могут украсть деньги или осуществить несанкционированные операции от имени пользователя.

Как сообщалось, подобная мошенническая схема уже распространялась по сети в декабре 2024 года. Тогда злоумышленники звонили или писали, выдавая себя за известные сервисы, и просили ввести код из СМС. Этот код использовали для взлома аккаунтов Viber.

Следует иметь в виду, что настоящая оплата и доставка OLX происходят исключительно через официальный сайт или приложение сервиса.

Чтобы предотвратить мошенничество специалисты Rakuten Viber по кибербезопасности советуют:

— ограничить сообщения и звонки от неизвестных контактов;

— включить автоматическую проверку на спам;

— активировать функцию Идентификация абонентов.

Ранее проведенный Rakuten Viber опрос показал, что 62% украинцев сталкивались с кибер- и телефонными мошенниками. Около 40% респондентов отметили, что делают все возможное, чтобы знать о кибербезопасности больше.

Rakuten Viber является частью японской Rakuten Group, Inc., одного из мировых технологических лидеров в сфере финтех, электронной коммерции, цифрового контента и коммуникационных услуг. По данным компании, в Украине Viber установлен на 98% смартфонов.