Основатель BigdataUA Сергей Бойко рассказал NV, как рекламодатели распределяют деньги, за счет чего украинские платформы борются с Netflix, зачем Эпицентру и Fozzy Group телеканалы. А еще — как умирает традиционный способ телепотребления.

Интернет-телевидение съедает на отечественном рынке всех, о чем свидетельствуют результаты исследования компании B.O.Y. Research. Самым распространенным среди украинцев способом приема телесигнала становится технология ОТТ (с помощью приложений или Smart TV) — ею пользуются 42,2% потребителей, а в городах с населением более 50 тыс — 48,4%. В то же время традиционное эфирное телевидение (технология Т2) распространено лишь среди 24,6% пользователей (или 19,3% для городов 50 тыс+).

Кабельное телевидение пока еще остается стабильным, — его используют 24,1% респондентов по всей Украине и 25,5% в крупных городах. Но и этот способ приема сигнала ТВ медленно сползает на дно.

Диджитал технологии кардинально меняют пропорции традиционного ТВ-вещания, рекламного рынка, да и вообще мира.

Об этих изменениях NV поговорил с Сергеем Бойко, основателем компании BigdataUA, которая мониторит отечественный телерынок. Его опыт в этой сфере более четверти столетия. В 2002-м Бойко стал президентом компании Воля‑кабель. После чего Воля-кабель выросла до одного из самых крупных интернет-провайдеров Украины. В 2016-м Бойко покинул компанию и занялся частным консалтингом в телекомуникационной сфере.

— В 2017 году, когда вы создали компанию BigdataUA, вы сказали, что уровень проникновения ОТТ технологий добрался до отметки 4,2%. А где мы находимся сейчас?

— Сейчас люди потребляют контент не только на больших экранах, как это было, например, в 2017-м, — сейчас люди смотрят ТВ на смартфонах, планшетах, компьютерах. Поэтому мы теперь измеряем количеством устройств. Сейчас количество подписчиков более 1,7 млн, а количество устройств (подключенных к ОТТ, IPTV, для просмотра телевизионного контента) более 3,5 млн. Есть такое издание, называется Digital Europe, они еще в 2017-м сделали прогноз, когда именно количество контента, который будет потребляться с помощью IPTV, OTT, превысит количество контента, который будет распространяться с помощью традиционного телевидения, учитывая кабель и спутник. И эту точку бифуркации они прогнозировали на 2025 год. Происходит перераспределение между устройствами. Доля маленьких экранов будет увеличиваться. Но наши исследования показывают, что речь не только о смартфонах, планшетах, но и об изменениях большого экрана. За последние три года имеем тенденцию, когда доля телевизоров со смарт-ТВ, или как ее называют Connected TV выросла до 65%. То есть это телевизоры, которые подключены к интернету и потребляют контент с помощью интернета.

— Этот процесс не только рыночный, но и естественный. Только 10,7% молодежи в возрасте 14−25 лет используют Т2 как основной канал приема сигнала. В возрастной группе 26−54 лет этот показатель повышается до 21,1%, а среди респондентов в возрасте 55+ достигает 37,6%. Прием телеконтента через ОТТ-платформы имеет обратную зависимость: этот формат используют 67,6% молодежи в возрасте 14−25 лет, 48,3% респондентов в возрасте 26−54, и только 17,9% среди старше 55 лет. О чем эти цифры говорят вам?