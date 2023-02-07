Много своих. Украинский медиасервис Megogo выходит на рынок Польши 7 февраля, 12:59 Megogo будет работать в Польше (Фото:Glenn Carstens-Peters / Unsplash)

Украинский медиасервис Megogo начинает работать на польском рынке.

Украинский медиасервис Megogo открывает офис и значительно расширяет каталог польского контента. Об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом Польша станет четырнадцатым рынком, на котором работает украинская компания.

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Предложение сервиса в первую очередь включает пакеты телевидения с интерактивными функциями, а также пополняемую библиотеку фильмов и сериалов.

Польский офис компании возглавил Артур Пацула, который раньше работал в The Walt Disney Company, Sony Music Poland и Solopan.

«В последние месяцы мы тщательно готовили запуск медиасервиса. ТВ-пакеты будут охватывать все ведущие каналы польского рынка, такие как TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фильмов в разном ценовом диапазоне собран благодаря плодотворному сотрудничеству с партнерами с польского и международного рынка», — отметил Пацула.

Также Megogo подготовил дополнительное предложение для всех находящихся на территории Польши украинцев — 70 популярных украиноязычных телеканалов в специальном пакете ТВ и Кино UA.

Как отметил СЕО Megogo Владимир Боровик, с начала полномасштабного вторжения РФ миллионам украинцев пришлось найти убежище в Польше и открытие офиса компании в этой стране было «вопросом времени».

Условия ТВ-пакетов подписки: Стартовая стоит 9,99 злотых, Оптимальная — 29,99 злотых, Максимальная — 39,99 злотых, ТВ и Кино UA — 14,99 злотых.

Ранее сообщалось, что украинский медиасервис Megogo запустил аутсорсинговое подразделение. Основной бизнес компании продолжает работать, но проектов стало меньше.