Маск подтвердил, что покинет пост руководителя Twitter, «когда найдется дурачок, готовый к этой работе»

21 декабря, 04:44
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Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Бизнесмен Илон Маск подтвердил, что в ближайшее время покинет пост руководителя социальной сети Twitter.

"Я оставлю пост руководителя Twitter как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы занять эту должность. После этого, я буду только заниматься программным обеспечением и серверами", - сообщил Маск.

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Владелец Twitter запустил в своем аккаунте опрос, должен ли он покинуть пост СЕО компании.

Голосование он опубликовал после того, как Twitter запретил пользователям поститься ссылки на посторонние соцсети . Из-за критики пользователей обновлений пришлось быстро отказаться.

https://www.youtube.com/watch?v=t9nVFwLbNdE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Twitter Илон Маск

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