Маск подтвердил, что покинет пост руководителя Twitter, «когда найдется дурачок, готовый к этой работе»
Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
Бизнесмен Илон Маск подтвердил, что в ближайшее время покинет пост руководителя социальной сети Twitter.
"Я оставлю пост руководителя Twitter как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы занять эту должность. После этого, я буду только заниматься программным обеспечением и серверами", - сообщил Маск.
Владелец Twitter запустил в своем аккаунте опрос, должен ли он покинуть пост СЕО компании.
Голосование он опубликовал после того, как Twitter запретил пользователям поститься ссылки на посторонние соцсети . Из-за критики пользователей обновлений пришлось быстро отказаться.