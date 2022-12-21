Маск подтвердил, что покинет пост руководителя Twitter, «когда найдется дурачок, готовый к этой работе» 21 декабря, 04:44 Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Бизнесмен Илон Маск подтвердил, что в ближайшее время покинет пост руководителя социальной сети Twitter.

"Я оставлю пост руководителя Twitter как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы занять эту должность. После этого, я буду только заниматься программным обеспечением и серверами", - сообщил Маск.

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I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

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Владелец Twitter запустил в своем аккаунте опрос, должен ли он покинуть пост СЕО компании.

Голосование он опубликовал после того, как Twitter запретил пользователям поститься ссылки на посторонние соцсети . Из-за критики пользователей обновлений пришлось быстро отказаться.