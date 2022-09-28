Старый знакомый из мира беттинга. Украинская киберспортивная команда NAVI сменила владельца — Forbes Украина 28 сентября, 15:35 Киберспортивная команда NAVI сменила собственника (Фото:HLTV)

Новым владельцем украинской киберспортивной команды NAVI стал предприниматель Макс Криппа. Его связывают с беттинговой компанией GGBet и сетью казино Вулкан.

Украинская киберспортивная команда NAVI непублично сменила владельца — новым собственником стал предприниматель Макс Криппа, которого связывают с беттинговой компанией GGBet и сетью казино Вулкан.

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Об этом пишет Forbes Украина.

Как пишет издание, Макса Криппу связывают с сетью онлайн-казино Вулкан.



Основателем и владельцем NAVI был Александр Кохановский. В Украине ему через юрлицо на Британских Виргинских принадлежало ООО НАВИ Ю.ЭЙ. Выручка указанного юрлица в 2020 году составила 4,6 млн грн, в 2019-м — 4,8 млн грн.

По данным аналитической системы YouControl, 12 июля 2022 года компания сменила конечного бенефициарного владельца на гражданина Украины Максима Криппу. О сделке публично не сообщали.

Как пишет издание со ссылкой на двух менеджеров киберрспортивных организаций, сделка состоялась еще в 2020 году. По словам бывшего сотрудника компании из орбиты Криппы, предприниматель «давно владеет этой киберспортивной командой».

Кохановский в комментарии изданию заявил, что не принимает никаких решений в NAVI.

В 2020 году, когда якобы состоялась продажа NAVI, Кохановский объявил себя новым владельцем гостиницы Днепр. Тогда журналисты издания Liga.net выяснили, что один из партнеров Кохановского — ООО Смартленд — зарегистрировано в доме, который принадлежит Криппе. Ему же принадлежат и два участка рядом.

Также Forbes отмечает, что Криппа был партнером известного украинского предпринимателя Макса Полякова (бывшего владельца ракетной компании Firefly).

«В 2012 году они стали бизнес-партнерами в области онлайн-казино. Об этом говорится в судебном деле между Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым с одной стороны и Криппой и Поляковым — с другой», — пишет издание.

Осенью 2013-го Криппа и Поляков владели оператором онлайн-гемблинга GGS 50% на 50%. По словам собеседника Forbes из орбиты компаний предпринимателей, позже Криппа с Поляковым разошлись.

По словам других собеседников издания, Криппе также якобы принадлежит беттинговый оператор GGBet. Как утверждают источники Forbes, NAVI купил именно GGbet.

Этот беттинговый оператор был спонсором NAVI с 2017 по 2020 год. В 2020-м NAVI сменила титульного партнера на 1xBet, а еще через год вернулась в GGBet.

«Если ты давний спонсор, то зачем спонсировать то, что ты можешь купить», — цитирует издание топ-менеджера киберспортивной организации.



У обеих компаний есть юрлица на Кипре. Официальным сайтом NaVi.gg управляет кипрская Natus Vincere Esport CY. Ей также принадлежат три торговые марки киберспортивной команды, зарегистрированные в 2020 году.

За 2019 и 2020 год выручка компании составила 9,06 млн евро, чистая прибыль — 8986 евро.

Сайтом GG.bet управляет кипрская Brivio Ltd, которой принадлежат две торговые марки GGBet, зарегистрированные в США, и еще одна в Европе. К 2020 году убытки Brivio составили 445 583 евро, но в 2020 году компания вдруг заработала 14,7 млн евро.

Brivio владеет компания Invicta Networks NV из Кюрасао. Обе компании также предоставляют услуги под брендом Vulkan Vegas.

Отмечается, что Natus Vincere Esport CY и Brivio напрямую никак не связаны, но их обслуживала одна и та же компания — One World.

Как пишет Forbes, у компаний одинаковые контакты для корреспонденции, за которую отвечает еще одна кипрская консультационная компания Pandaserve Ltd. Также у них общий аудитор — кипрская Priamus Audit Ltd. Отчетность за 2020 год для обеих компаний даже проверял один аудитор — Андреас Аргиру (Andreas Argyrou).

По словам собеседников издания, непубличность сделки связана с рисками недопуска к соревнованиям из-за того, что владельцем команды является беттинговая компания. В частности, команду могут не допустить к соревнованиям из-за риска договорных матчей.

Ранее сообщалось, что украинская киберспортивная команда Navi объявила о прекращении отношений с холдингом ESforce, который публично отрицает войну России с Украиной.