Старый знакомый из мира беттинга. Украинская киберспортивная команда NAVI сменила владельца — Forbes Украина

28 сентября, 15:35
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Киберспортивная команда NAVI сменила собственника (Фото:HLTV)

Киберспортивная команда NAVI сменила собственника (Фото:HLTV)

Новым владельцем украинской киберспортивной команды NAVI стал предприниматель Макс Криппа. Его связывают с беттинговой компанией GGBet и сетью казино Вулкан.

Украинская киберспортивная команда NAVI непублично сменила владельца — новым собственником стал предприниматель Макс Криппа, которого связывают с беттинговой компанией GGBet и сетью казино Вулкан.

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Об этом пишет Forbes Украина.

Как пишет издание, Макса Криппу связывают с сетью онлайн-казино Вулкан.

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Основателем и владельцем NAVI был Александр Кохановский. В Украине ему через юрлицо на Британских Виргинских принадлежало ООО НАВИ Ю.ЭЙ. Выручка указанного юрлица в 2020 году составила 4,6 млн грн, в 2019-м — 4,8 млн грн.

По данным аналитической системы YouControl, 12 июля 2022 года компания сменила конечного бенефициарного владельца на гражданина Украины Максима Криппу. О сделке публично не сообщали.

Как пишет издание со ссылкой на двух менеджеров киберрспортивных организаций, сделка состоялась еще в 2020 году. По словам бывшего сотрудника компании из орбиты Криппы, предприниматель «давно владеет этой киберспортивной командой».

Кохановский в комментарии изданию заявил, что не принимает никаких решений в NAVI.

В 2020 году, когда якобы состоялась продажа NAVI, Кохановский объявил себя новым владельцем гостиницы Днепр. Тогда журналисты издания Liga.net выяснили, что один из партнеров Кохановского — ООО Смартленд — зарегистрировано в доме, который принадлежит Криппе. Ему же принадлежат и два участка рядом.

Также Forbes отмечает, что Криппа был партнером известного украинского предпринимателя Макса Полякова (бывшего владельца ракетной компании Firefly).

«В 2012 году они стали бизнес-партнерами в области онлайн-казино. Об этом говорится в судебном деле между Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым с одной стороны и Криппой и Поляковым — с другой», — пишет издание.

Осенью 2013-го Криппа и Поляков владели оператором онлайн-гемблинга GGS 50% на 50%. По словам собеседника Forbes из орбиты компаний предпринимателей, позже Криппа с Поляковым разошлись.

По словам других собеседников издания, Криппе также якобы принадлежит беттинговый оператор GGBet. Как утверждают источники Forbes, NAVI купил именно GGbet.

Этот беттинговый оператор был спонсором NAVI с 2017 по 2020 год. В 2020-м NAVI сменила титульного партнера на 1xBet, а еще через год вернулась в GGBet.

«Если ты давний спонсор, то зачем спонсировать то, что ты можешь купить», — цитирует издание топ-менеджера киберспортивной организации.

У обеих компаний есть юрлица на Кипре. Официальным сайтом NaVi.gg управляет кипрская Natus Vincere Esport CY. Ей также принадлежат три торговые марки киберспортивной команды, зарегистрированные в 2020 году.

За 2019 и 2020 год выручка компании составила 9,06 млн евро, чистая прибыль — 8986 евро.

Сайтом GG.bet управляет кипрская Brivio Ltd, которой принадлежат две торговые марки GGBet, зарегистрированные в США, и еще одна в Европе. К 2020 году убытки Brivio составили 445 583 евро, но в 2020 году компания вдруг заработала 14,7 млн евро.

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Brivio владеет компания Invicta Networks NV из Кюрасао. Обе компании также предоставляют услуги под брендом Vulkan Vegas.

Отмечается, что Natus Vincere Esport CY и Brivio напрямую никак не связаны, но их обслуживала одна и та же компания — One World.

Как пишет Forbes, у компаний одинаковые контакты для корреспонденции, за которую отвечает еще одна кипрская консультационная компания Pandaserve Ltd. Также у них общий аудитор — кипрская Priamus Audit Ltd. Отчетность за 2020 год для обеих компаний даже проверял один аудитор — Андреас Аргиру (Andreas Argyrou).

По словам собеседников издания, непубличность сделки связана с рисками недопуска к соревнованиям из-за того, что владельцем команды является беттинговая компания. В частности, команду могут не допустить к соревнованиям из-за риска договорных матчей.

Ранее сообщалось, что украинская киберспортивная команда Navi объявила о прекращении отношений с холдингом ESforce, который публично отрицает войну России с Украиной.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Слияния и поглощения Ставки Киберспорт Онлайн-казино Александр Кохановский Natus Vincere

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