Как How to Startup научит украинцев создавать стартапы

На днях запускается образовательный online-проект о том, как создать стартап. Его создателями являются агрохолдинг МХП и платформа инноваций Agrohub. Организаторы акцентируют внимание, что курс рассчитан на стартапы из всех отраслей. «За 8 месяцев работы со стартапами в рамках программы MHP accelerator, организованной Radar Tech, Agrohub и МХП, мы рассмотрели 186 заявок от команд, увидели “внутреннюю кухню” украинских стартапов, их сильные стороны, эффективные действия и типичные ошибки, допускаемые на разных этапах развития. Такой опыт может принести пользу всему обществу, — говорит Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП. — Это натолкнуло нас на идею создания курса, и менторы МХП готовы делиться опытом, экспертизой, теми ценными рекомендациями, которые они давали во время проведения проекта MHP acclerator».

В нем будут и практические, и теоретические знания. Для теории пригласили преподавателя Киево-Могилянской бизнес-школы Сергея Ноздрачева. «Стартапам точно нужны знания, — считает Сергей. — Ведь это другой мир, он отличается от бизнеса». Не все могут стать основателями стартапа, но всем желающим нужно дать знания и условия. Условия — это акселераторы, инкубаторы, сотрудничество с большими корпорациями. А знания — в обучающих программах.

Не все могут стать основателями стартапа, но всем желающим нужно дать знания и условия

Основатель одного из первых украинских интернет-магазинов рассказывает, как, со своим инженерным бэкграундом, он изобретал двойную запись в бухгалтерскую книгу. «Один хороший урок по бухгалтерии сэкономил бы мне два месяца жизни», — сетует он.

У основателей технологических стартапов из Украины чаще всего — именно техническое образование. «Инвестиционные фонды хорошо к этому относятся, — знает Катерина Дегтяр из Techstars Startup Programs и Startup Grind. — Но специализированного образования мало».

26 экспертов в 10 видео-уроках How to Startup проведут слушателя по этапам создания стартапа: от идеи до экзита или превращения в бизнес. У каждого урока своя тема: «Идея», «Команда», «Бизнес-модель», «Стратегия и структура», «Финансирование», «Масштабирование и международная экспансия».

После прохождения курса сформируется понимание, на что обратить внимание в самом начале пути, какой план из обязательных to do для себя составить, чего делать не стоит, с какими проблемами можно столкнуться.

Алена Калибаба, CEO «Часопис», Член Правления Radar Tech: «Из моего опыта работы с начинающими предпринимателями обучение дает возможность не только сократить процент допускаемых ошибок на старте, но еще и быть плечом к плечу с другими предпринимателями, которые сталкиваются с похожими трудностями».

В программе можно найти и вдохновение для запуска. «В курсе для стартапов, кроме обучающей части, должны быть вдохновляющие фаундеры (основатели стартапов – ред.), — Катерина Дегтяр. — А вдохновляет личный пример». Шесть стартапов — Peoplemeter, Cardiomo, Ecoisme, Preply, Grain Track, Monster Template — делятся в нем своим личным опытом.

Но кроме фаундеров в экосистеме стартапов есть множество других людей. В каждой команде стартапа в среднем 5 человек, бывает намного больше. Каждый год в мире создается под два миллиона технологических стартапов, из которых примерно 100 тысяч доживают до стадии финансирования от инвесторов. Объем инвестиций на этом рынке постоянно растет, только агростартапы получили в прошлом году $8,8 млрд. вложений. Количество людей, вовлеченных в стартаперство, с каждым годом растет, в том числе в Украине. «Мы хотим, чтобы они были успешны, — говорит Юлия Порошенко, основатель Agrohub, сооснователь Radar Tech. — И чтобы люди, которые только задумываются о собственном деле, почувствовали себя уверенней и решились на запуск». Юлия обещает, что у слушателей How to Startup точно вырастет уверенность в себе. «Это одна из наших задач. В уроках мы балансируем описание ошибок примерами успеха».

Создание стартапа — это практическая деятельность. «В курсе мы показываем, что возможны разные подходы, но много внимания уделено ответу на вопрос "почему?", разъяснение правил игры и helicopter view на систему, — рассказывает Юлия Порошенко. — Ориентировка на местности, по которой в какой-то момент нужно начать идти». Сергей Ноздрачев советует сначала подготовиться, а потом полностью погрузиться в интенсивную работу. «Многим полезно провалиться раз-другой. Прожить этот опыт». Как говорят, «без факапа нет стартапа». «Но если сразу идти по пути “бери и делай”, — замечает Алена Калибаба, — то это хорошо только для того, чтобы набить много шишек».

Конечно, нельзя научить — можно только научиться. Человек должен хотеть получить знания и понимать, какие ответы он ищет. Владимир Нестеренко, фонд Digital Future: «Чтобы прокачать свои проблемные места, от основателя стартапа требуется все то же самое, что и от любого другого человека, желающего чему-то научиться: проявить решительность, веру в свои силы, терпение, настойчивость, внимательность, любопытство». Многое зависит от самого фаундера, в том числе в поиске и применении знаний.

Курс How to Startup будет доступен бесплатно, следить за новостями можно по ссылке: https://www.facebook.com/events/1638402786268292/