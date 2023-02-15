Земельный вопрос. В офис MacPaw и домой к основателю компании пришли с обысками 15 февраля, 12:29 В офис MacPaw пришли с обысками (Фото:Oleksandr Kosovan via Facebook)

В офис украинской IT-компании MacPaw и домой к ее основателю Александру Косовану пришли с обысками из-за земли, купленной до войны.



В офис украинской IT-компании MacPaw и в личный дом ее основателя Александра Косована пришли с обысками.

Об этом сам Косован заявил в Facebook.

Как утверждает Косован, причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw приобрела в 2016—2021 годах.

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По словам основателя компании, MacPaw законно приобрела эти участки. В то же время он не исключает, что из-за «несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами».

«Мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине. Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, теперь пытающиеся отобрать эти земли и актив», — заявил Косован.

Компания MacPaw была основана в 2008 году и занимается разработкой программного обеспечения для обслуживания техники Apple. Головной офис компании находится в Киеве.

Как уточнил Косован в комментарии NV Бизнес, обыски проводят прокуратура специализированной экологической прокуратуры, главное следственное управление национальной полиции и оперативные работники.

Ранее сообщалось, что CleanMyMac X, утилита для очистки и оптимизации компьютеров Apple от украинской компании MacPaw, получила престижную награду iF Design Award.