Земельный вопрос. В офис MacPaw и домой к основателю компании пришли с обысками
В офис MacPaw пришли с обысками (Фото:Oleksandr Kosovan via Facebook)
В офис украинской IT-компании MacPaw и домой к ее основателю Александру Косовану пришли с обысками из-за земли, купленной до войны.
В офис украинской IT-компании MacPaw и в личный дом ее основателя Александра Косована пришли с обысками.
Об этом сам Косован заявил в Facebook.
Как утверждает Косован, причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw приобрела в 2016—2021 годах.
По словам основателя компании, MacPaw законно приобрела эти участки. В то же время он не исключает, что из-за «несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами».
«Мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине. Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, теперь пытающиеся отобрать эти земли и актив», — заявил Косован.
Компания MacPaw была основана в 2008 году и занимается разработкой программного обеспечения для обслуживания техники Apple. Головной офис компании находится в Киеве.
Как уточнил Косован в комментарии NV Бизнес, обыски проводят прокуратура специализированной экологической прокуратуры, главное следственное управление национальной полиции и оперативные работники.
Ранее сообщалось, что CleanMyMac X, утилита для очистки и оптимизации компьютеров Apple от украинской компании MacPaw, получила престижную награду iF Design Award.