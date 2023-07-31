Delo — продано, Главком — продается. Бывшая менеджер Максима Полякова покупает уже второе онлайн-СМИ — подробности

31 июля, 20:00
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NV Премиум
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Татьяна Снопко (Фото:Коллаж НВ)

Татьяна Снопко (Фото:Коллаж НВ)

Автор: Андрей Самофалов

В Украине может появиться еще одна медиагруппа. Ее собственница Татьяна Снопко ранее работала в Noosphere Макса Полякова и сотрудничала с владельцем киберспортивной команды Navi Максимом Криппой.

В июне Татьяна Снопко стала конечной владелицей компании Украинские медиа системы, которая владеет сайтом Glavcom.ua, следует из реестра Минюста. Вместо основателей Главкома Виктора Шлинчака и Юлии Лымарь владельцем теперь значится компания Хаб Главком Татьяны Снопко.

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Шлинчак и Снопко отказались от комментариев, сославшись на то, что сделка не завершена.

Теги:   СМИ IT-технологии Максим Поляков Максим Криппа Татьяна Снопко

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