Delo — продано, Главком — продается. Бывшая менеджер Максима Полякова покупает уже второе онлайн-СМИ — подробности 31 июля, 20:00 Сюжет NV Премиум Татьяна Снопко (Фото:Коллаж НВ)

В Украине может появиться еще одна медиагруппа. Ее собственница Татьяна Снопко ранее работала в Noosphere Макса Полякова и сотрудничала с владельцем киберспортивной команды Navi Максимом Криппой.



В июне Татьяна Снопко стала конечной владелицей компании Украинские медиа системы, которая владеет сайтом Glavcom.ua, следует из реестра Минюста. Вместо основателей Главкома Виктора Шлинчака и Юлии Лымарь владельцем теперь значится компания Хаб Главком Татьяны Снопко.

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Шлинчак и Снопко отказались от комментариев, сославшись на то, что сделка не завершена.

