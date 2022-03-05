Агентство Bloomberg приостанавливает работу в России, CNN не будет вещать в РФ 5 марта, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Bloomberg и CNN уходят из России (Фото:AronPW \ Unsplash)

Крупнейшее информационное агентство Bloomberg приостанавливает работу в РФ из-за закона, который вводит уголовную ответственность за называние войны в Украине войной. CNN останавливает вещание.



Агентство Bloomberg News объявило о приостановке работы своих журналистов в России после того, как президент Владимир Путин подписал так называемый «закон о фейках», сообщается на сайте агентства.

Согласно этому закону называть войну в Украине войной будет уголовным преступлением.

«Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортера в преступника исключительно по ассоциации, делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны», — заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

По этой же причине в РФ прекратит вещание CNN, передает The Hollywood Reporter.

«CNN прекратит вещание в России, пока мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги», — заявил представитель CNN изданию.

По состоянию на утро 4 марта у CNN было три корреспондента из России, помимо сотрудников московского бюро.

Как сообщалось, вечером 4 марта в России заблокировали две крупные социальные сети — Facebook и Twitter.



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