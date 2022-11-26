После самого масштабного обесточивания. 73% мобильной сети уже работает — глава Минцифры 26 ноября, 15:06 Львов вечером 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Уже 73% мобильной сети работает после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла 23 ноября.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.



«73% мобильной сети Украины уже работает после самого масштабного обесточивания, устроенного россиянами. Благодаря активной работе энергетиков, которые быстро возобновили свет, мобильные операторы переподключили половину базовых станций», — написал он.

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По словам министра, ситуация значительно улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.

Связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. Ремонтные работы продолжаются.



«В других областях пока есть трудности со связью. Самые ощутимые проблемы в Донецкой и Запорожской областях. Но энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы как можно скорее вернуть людям связь по всей территории Украины», — отметил Федоров.

