Юрий Алексеев: 2019 станет годом возрождения Sea Launch

В преддверии Дня космонавтики узнал, что космическое агентство Украины не имеет ни концепции развития отрасли, ни плана работ на ближайший период.

Это очень плохая тенденция. Это значит, что мы никому не нужны как отрасли, и не интересны правительству в решении государственных задач и проблем. Хотя при назначении нового руководителя ДКА было сказано много слов и благих намерений о возрождении былой славы и мощи украинского космоса.

Сорок лет работы в ракетно-космической отрасли Советского Союза и государства Украины позволяют мне так думать и говорить. С первых дней независимости Украины тогдашние руководители государства думали и заботились о людях и предприятиях ранее не подконтрольных Киеву. Кравчук Л. М., Масол В. А., Кучма Л. Д., Пустовойтенко В. П. Кузьмук А. И., Германчук П. К. и многие другие понимали, что это интеллект науки как среди ученых и инженеров, так и среди рабочего класса.

Благодаря такому отношению мы получили возможность активно работать и контактировать с ведущими ракетно-космическими предприятиями и агентствами всего мира.

Первые шаги были не совсем удачными: не отделился маленький чилийский спутник от нашего основного аппарата «АУОС».

В 1996 году начались переговоры о запуске 36-ти низкоорбитальных спутников по программе «Ирридиум» в американской компании «Глобал стар». КБ «Южное» и «Южмаш» подписали контракт на три пуска ракетой «Зенит-2». Но первый же пуск принес полное разочарование: мы потеряли 12 спутников и контракт на дальнейшие пуски. Начались долгие разборки и поиски виноватых.

Параллельно велись переговоры с компанией «Боинг» (США), «Кварнер» (Норвегия), «Энергия» (Россия) и создании компании по запуску спутников с плавучей платформы с экваториальной зоны в Тихом океане. В 1998 году был произведен первый в мире пуск тяжелой ракеты с морской платформы на экваторе. Это начала работать американско-российско-норвежско-украинская компания «Морской старт» с офисом и припиской корабля и платформы в Калифорнии в городе Лонг Бич.

В состав ракеты «Зенит 3SL» входили I и II ступени ракеты «Зенит-2» украинского производства, разгонный блок (по сути третья ступень) блок ДМ производства России, обтекатель и переходная платформа для спутника, а также наземная инфраструктура от Боинга, и все это базировалось и запускалось с платформы с помощью командного корабля, изготовленного в Норвегии.

Мы произвели более 30 успешных пусков

Мы произвели более 30 успешных пусков, но при этом были аварийные и частично выполненные задачи.

Около 1 млрд долларов, благодаря компании «Морской старт, заработала Украина в лице «Южмаш» и КБ «Южное».

Большой опыт украинских предприятий в создании спутниковых систем позволил, после длительных переговоров, выиграть тендер на создание спутника дистанционного зондирования земли и запустить его для Республики Египет. Спутник «ЕгипСат» был запущен в 2007 году с помощью ракеты «СС-18» компанией «Космотрас».

«ЕгипСат» штатно отработал весь гарантийный строк на орбите и дал толчок к развитию космической науки в Египте.

Вся инфраструктура для работы со спутником «ЕгипСат» была создана и функционировала благодаря специалистам КБ «Южное» и «Южмаш» (Днепропетровск), НИИРИ и «Хартрон» (Харьков), КБ «Арсенал» (Киев) и представителей космического агентства Украины.

Научно-промышленный задел при создании спутника для Египта позволил создать и запустить свой собственный спутник ДЗЗ «Сич-2» в 2011 году с разрешающей способностью оптики 2,5 м, изготовленной КБ «Арсенал».

Этот спутник позволил серьезно заняться контролем посевов наркотических культур, площадями открытых карьеров по добыче железной и марганцевой руды и бокситов, решать некоторые вопросы Министерства обороны Украины. Но проработал этот аппарат недолго, всего 1 год: подвели аккумуляторные батареи из Санкт-Петербурга. Но эта авария дала возможность нам научиться работать со страховыми компаниями, так как «Сич-2» был застрахован, то мы получили полагающую нам страховку за аппарат. Эти работы по «ЕгипСат» и «Сич-2» показали миру, что Украина в состоянии проектировать, изготавливать, готовить к запуску и эксплуатировать космические объекты. Объем собственных работ при создании этих аппаратов и наземной инфраструктуры доходил до 75-80%.

В это же время много внимания уделялось развитию и возобновлению производства гражданской продукции на предприятиях космической отрасли. «Южмаш» начал выпускать троллейбусы и трамваи, золоочистные установки для ТЭЦ. «Хартрон» начал заниматься системами защиты для атомных электростанций. «Объединение Коммунар» начал выпускать полисканы для аэропортов Украины. «Киевприбор» освоил узлы и кабельную сеть для автомобилей и т.д.

Но это все осталось в прошлом. Последние годы чехарда и замены директоров агентства, четыре за три года, привели к тому, что отрасль стоит практически на краю развала. Мне кажется, что со смертью единственного украинского космонавта Леонида Каденюка наступают предсмертные судороги космической отрасли Украины.

Украина потеряла судостроение, авиастроение и теряет ракетостроение. Громкие заявления отдельных руководителей космических предприятий и агентств на брифингах и пресс-конференции в Канаде и Японии о строительстве космодромов то в Канаде, то в Шотландии, то в Австралии не делают чести космическому агентству Украины и руководству страны.

Но надежда умирает последней, так говорит народная мудрость. Надеюсь, 2019 год, год 75-летия «Южмаша», станет годом возрождения пусков Sea Launch, годом завершения работ по созданию украинской боевой ракеты.

Автор:

Юрий Алексеев, Председатель ОС "Центр космических инициатив", Герой Украины, академик Международной академии астронавтики, Академии инженерных наук и Академии технологических наук Украины, лауреат Государсивенной премии Украины, Генеральный директор ПО Южмаш им. А. М. Макарова ( 1992-2005), Генеральный директор Национального космического агенства Украины ( 2005-2009, 2010-2014)