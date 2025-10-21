«Чтобы бизнесу было проще». Укрпошта изменила цены на доставку в 12 стран — список

21 октября, 14:19
Укрпошта (Фото: Укрпошта)

Укрпошта добавила 12 новых стран к услуге «Мелкий пакет PRIME», что позволит украинским экспортерам экономить до 30% на международной доставке.

Об этом сообщила Укрпошта. В начале октября Укрпошта ввела новый тариф для отправлений весом до 5 кг в Великобританию, Китай, Сингапур, Индию, Таиланд и Чили.

Обновление тарифного пакета связано с ростом спроса на международные отправления из Украины. Только на Филиппины, Аргентину и Чехию количество посылок за полгода увеличилось в среднем до 20%.

Теперь отправить посылку по льготному тарифу можно в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.

Сервис PRIME предлагает ряд преимуществ для бизнеса:

  • полный трекинг до момента вручения;
  • адресная доставка без подписи;
  • бесплатный возврат в случае невручения;
  • оплата только по фактическому весу.

«Мы хотим, чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире. PRIME — это о доступной логистике, скорости и новых возможностях для экспортеров», — отметили в Укрпоште.

Как сообщалось, Укрпошта в мае 2024 года начала продавать на аукционах Prozzoro.Sale посылки, которые не забрали получатели и которые находились на складе более полугода. Посылки объединены в лоты из 100 единиц и продаются как одно целое. Адресная информация удаляется, лоты формируются рандомно и состоят только из целых, не поврежденных посылок. Ни покупатель, ни Укрпошта не знают до момента покупки, что именно в лотах, сотрудники компании участия в аукционах не принимают.

В мае 2025 года Укрпошта запустила новый сервис оформления быстрого возврата посылок, которые не получили адресаты.

С 9 июня 2025 года во всех отделениях Укрпошты, где нет отдельного окошка для выдачи отправлений, клиенты могут получить посылки без очереди.

