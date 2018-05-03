Перспективный регион. Как Немецко-украинский фонд помогает предпринимателям Харьковщины

Немецко-украинский фонд предоставил предпринимателям Харьковщины новые механизмы удешевления кредитов и планирует в 2018г. расширить действие программы на всю Украину.

Предприниматели получили новую возможность получить информацию о программах финансирования малого и среднего бизнеса и заключить выгодные договора с финансовыми учреждениями. Похоже, что уже традиционной для Украины становится Финансовая ярмарка, проводимая Немецко-украинским фондом при поддержке Правительства Германии. Напомним, что первая Финансовая ярмарка прошла в прошлом году в Киеве и превзошла ожидания организаторов и участников. Вторая финансовая ярмарка прошла 26 апреля в Харькове. Отметим, что событие нашло поддержку со стороны Харьковской ОГА. В частности, открывая Ярмарку, директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос подчеркнул, что малое и среднее предпринимательство занимает особое место в процессе развития экономики Украины.

Действительно, МСБ составляет основу мелкого производства, обеспечивает быструю окупаемость инвестиций, определяет темпы экономического развития страны и наличие на рынке широкого выбора самых разнообразных товаров. К тому же МСБ обеспечивает устойчивые темпы роста ВВП страны и создание новых рабочих мест. «Успешность экономического и социального развития нашей страны, в частности - Харьковской области, напрямую зависит от способности последовательно проводить работу, направленную на поддержку и развитие предпринимательства, что является одной из главных задач, которые стоят перед областной государственной администрацией», - отметил Андрей Колос. По его словам, власть, общество и бизнес Харьковской области должны объединить усилия в работе над развитием предпринимательского сектора, в том числе, посредством предоставления информационной поддержки бизнесменам. И в этом процессе неоценимую помощь смог оказать Украинско-немецкий фонд. По словам исполняющего обязанности руководителя Немецко-украинского фонда Валерия Майбороды, Фонд более 20 лет оказывает содействие развитию микро-, малых и средних предприятий в Украине – это является его стратегическим приоритетом.

Андрей Колос, директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА

Напомним, что 22 сентября 2017 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Харьковской ОГА, Харьковской областной общественной организацией «Ассоциация частных работодателей» и Украинско-немецким фондом. Меморандум предусматривает внедрение лучшего европейского опыта для построения прозрачного и эффективного механизма финансово-кредитной поддержки МСБ в Харьковской области. Таким образом, Финансовая ярмарка фактически стала одним из этапов реализации положений меморандума на практике. В целом стоит признать, что Ярмарка стала уникальной платформой, дающей представителям МСБ узнать о возможностях по привлечению финансирования и заключить выгодные договора кредитования, финансового лизинга или воспользоваться другими финансовыми инструментами.

И в этом году предпринимателям было с кем сотрудничать. Активными участниками Финансовой ярмарки стали банки-партнеры НУФ: КРЕДОБАНК и КредитВест Банк, государственные Ощадбанк и Укргазбанк, а также харьковский Мегабанк. При этом мероприятие посетили представители Немецкого банка развития KfW в Украине, а также представители исполнительной власти и местного самоуправления Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Львовской областей, общественные объединения и предприятия Украины. Особое внимание было уделено реальным кейсам из опыта сотрудничества банков и МСБ в рамках программ НУФ. Также много внимания уделялось обсуждению вопросов, касающихся создания в Украине условий для развития инвестиционного кредитования экономики. Участники не обошли вниманием и роль местных властей в развитии инфраструктуры финансирования малого и среднего предпринимательства в регионах Украины.

Важно отметить тот факт, что практика поддержки МСБ со стороны НУФ приобретает всеукраинский масштаб. «В текущем году нами планируется расширение совместных программ по компенсации процентных ставок по кредитам МСП по всей территории Украины, - сообщил участникам Ярмарки Валерий Майборода, - Предполагается, что в перспективе фонд будет преобразован в агентство развития МСП с широким спектром финансовых и консультационных инструментов, что позволит повысить эффективность и ускорит привлечение средств от западных партнеров для реализации инвестиционных проектов для малых и средних предприятий, что будет способствовать экономическому развитию Украины». Стратегическая задача этой работы – создание рабочих мест и содействие приоритетным отраслям украинской экономики.