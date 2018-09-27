Зачем Тигипко завод Порошенко

И что станет с судостроительными активами президента после продажи их группе ТАС

О планах президента Петра Порошенко продать ЧАО Завод Кузня на Рыбальском, стало известно 25 сентября. Тогда же завод сообщил о достижении соглашения относительно продажи акций предприятия отечественному покупателю. Сегодня стало известно имя покупателя. Это известный политик и бизнесмен, владелец группы ТАС Сергей Тигипко. Стороны ожидают закрепить договоренности официально и ждут разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Речь идет покупке контрольного пакета ЧАО Завод Кузня на Рыбальском. ТАС просит разрешить покупку доли, превышающей 50% в капитале предприятия, уточнил НВ Юрий Тереньтев, глава АМКУ. Соглашение сопровождает аудиторская компания E&Y. Стоимость и другие подробности по сделке стороны не сообщат. Если исходить чисто из финансовых показателей предприятия, то завод можно оценить в 500 млн грн, посчитал Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. И это без оценки стоимости недвижимости завода, которую в целом сейчас аналитики не берутся посчитать.

Завод Кузня на Рыбальском (ранее Ленинская Кузня) основан в 1862 году. Поначалу строил металлоконструкции, позже стал одним из крупнейших отечественных судостроительных предприятий. На его мощностях выпускались суда под разные задачи, от гражданских грузовых до артиллерийских бронекатеров. В 1995 году завод приобрел Петр Порошенко, бизнес активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.

С началом войны на Востоке завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Здесь уже выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки. Сегодня Кузня также принимает участие в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы, а с 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки увеличить заказы, а уже в 2017 году удвоить прибыль до 18,6 млн грн, а выручку увеличить 6,6 раз до 776 млн грн.

Предприятие плотно сидит на госзаках. На днях завод передал ВМС Украины два десантно-штурмовых катера Кентавр, а до 2021 года должен построить 20 артиллерийских катеров этого типа.

С этим предприятием у Порошенко не раз возникали проблемы. Президента обвиняли в том, что он "зарабатывает" на войне. Свежий пример расследования нардепа Сергея Лещенко в эфире 24 телеканала, где рассказывается о том, что Кузня выигрывала тендеры в 2016 году при помощи "договорняков".

А в конце 2017 года Кузня попала под следствие детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В ноябре прошлого года НАБУ открыло дело относительно закупок бронемашин Государственной пограничной службой, которые оказались значительно дороже установленной ранее цены. Политолог Владимир Фесенко считает, что продажа Порошенко этого завода сейчас поможет в какой-то мере нейтрализировать эту критику и обвинения.

На балансе судостроительного завода также находится несколько интересных объектов с земельными участками в центре Киева, что является лакомым кусочком для сферы девеломпмента. Тот же Рыбальский полуостров получил вторую жизнь, там сейчас происходит активная застройка. Сделка может оказаться очень своевременной. "Мы не исключаем, что основная цель данной сделки заключается в том, чтобы получить под контроль актив, на базе которого можно реализовать успешный и амбициозный проект в сфере недвижимости", - полагает Тимур Бондарев, управляющий партнёр Arzinger.

Чтобы реализовать строительные амбиции у Тигипко есть собственная компании-застройщик Билдинг Инвест Групп, которую владелец группы ТАС купил в декабре 2017 года. Этот застройщик также выступает девелопером проекта строительства трехэтажного ТРЦ Podol Mall возле метро Тараса Шевченко. К тому же на одном из участков земли Кузни рядом с железнодорожным вокзалом в столице уже планировали масштабную стройку ТРЦ в 2012 году, эта земля находится в пару сотнях метров от одного из офисов группы ТАС.