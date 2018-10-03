Турция идет на взлет

Амбициозный проект по строительству нового Стамбульского аэропорта и планы Turkish Airlines превращают столицу этой страны в новые “врата мира” и хороший пример для Украины.

Честно говоря, я немного устал от споров о том, на кого нужно ориентироваться Украине, – на Запад или на Восток. На советское прошлое, с его машиностроением и Днепрогэсом, или будущую корпоративную IT-идиллию гугловского образца.

Пусть будет что угодно, главное чтобы это имело смысл и масштаб.

Сегодня он ощущается в Турции, где 29 октября откроется Новый стамбульский аэропорт, пока что так его называют, площадью в 7 раз больше существующего имени Ататюрка.

На первой стадии, он сможет обслуживать 90 млн пассажиров в год. А к 2023 году - 200 млн, что сделает его одним из крупнейших мировых хабов.

В тандеме с национальным перевозчиком Turkish Airlines, новые “врата мира”, как их называют турки, дадут мощный толчок турецкой экономике.

Турецкий масштаб

О масштабе происходящего в Турции сегодня невольно начинаешь задумываться еще в аэропорту Борисполь, из которого рейсом Turkish Airlines я отправился в Стамбул, чтобы послушать о планах этой компании, в связи с открывающимся новым аэропортом.

Наш основной киевский аэропорт мне всегда поднимает настроение. Вот и в этот раз, после того, как таксист высадил меня у входа в терминал D, я невольно подумал: “Все же мы движемся вперед. Еще каких-то десять лет назад такого не было”.

Но мое приподнятое настроение стало понемногу угасать после того, как я увидел огромные очереди на пограничных пропускных пунктах. Оно совсем переменилось, после того, как я плюхнулся в удобное кресло в бизнес-классе Turkish Airlines.

Я немного поигрался кнопками управления жужжащими моторчиками в кресле, стараясь подстроить его изгибы так, чтобы тело повисло почти в идеальном расслабленном состоянии, две минуты помассажировал спину массажером, вмонтированным в кресло. Просмотрел список новых и классических фильмов, которые предлагались к просмотру на приличного размера экране передо мной. Позавтракал изысканными сырами. И подключился к интернету через WiFi.

Но очень скоро это все перестало меня занимать. Меня мучал вопрос: что такого знают в Турции и чего не понимаем мы в Украине? Что мешает нам создавать такие компании?

А ведь еще каких-то 20 лет назад все было не так. Тогда вряд ли бы кто-нибудь поставил национального турецкого авиаперевозчика в один ряд с крупнейшими игроками рынка. Это признают даже сами турки.

“Двадцать лет назад, Turkish Airlinеs? М-м-может быть…. А что сегодня, а что в будущем?”, – заявил выступая на последней встрече с корпоративными клиентами в сентябре этого года глава совета директоров и исполнительного комитета компании Илькер Айджи.

“Сегодня Turkish Airlines – это одна из самых агрессивно развивающихся авиакомпаний в мире. А если оставить в стороне лоукосты, то наверное самая быстро развивающаяся”, – говорит директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Компания осуществляет рейсы по 304 направлениям; в 122 страны, – это больше чем любой другой перевозчик в мире. “Конкуренцию ей может составить разве что ближневосточная тройка. Все остальные значительно отстают и по темпам развития, и по сервису”, – говорит Ланецкий.

К 2023 году перевозчик запланировал расширить свой флот с нынешних 325 до 500 воздушных судов. Это должно позволить ему перевозить до 120 млн пассажиров в год. В прошлом году их было 68,6 млн. Для сравнения, лидер украинского рынка МАУ в прошлом году перевез порядка 7 млн.

Но все эти планы столкнулись с серьезной проблемой. Нынешние два аэропорта Стамбула – имени Ататюрка и Сабиха Гёкчен – уже сейчас не могут справиться с таким потоком.

Новый хаб

“Дело ведь не только в количестве, но и в совершенно другом качестве нового аэропорта”, – говорит Илькер Айджи. Новые “воздушные ворота” строят по последнему слову техники. Там будут использоваться все современные технологии, которые позволят сделать регистрацию, оформление и получение багажа максимально быстрыми. Это позволит избежать очередей, которые есть сегодня в аэропорту имени Ататюрка. Где даже пассажирам бизнес-класса для того, чтобы выйти в город, нужно иногда простоять в очереди до получаса.

Глава Turkish Airline Илькер Айджи с нетерпением ожидает перехода его компании в новый аэропорт.



Создатели также планируют удивить пассажиров новой, более просторной зоной для бизнес-класса, выставкой современного искусства, удобным сообщением с городом с помощью метро. “Аэропорт будет служить долгосрочной цели страны по превращению Стамбула в финансовый, бизнес-центр и центр культурного обмена, благодаря доступности из любой точки мира”, – говорит Илькер Айджи.

Стамбул действительно имеет хорошее географическое расположение для хаба глобального масштаба. Из него можно долететь в 80 аэропортов мира всего за 3 часа.

Когда думаешь обо всем этом, понимаешь, что это часть масштабной стратегии турецкого государства, которое понимает, куда ему стремиться. Здесь не возникает вопросов о том, нужно ли предоставлять хорошие условия базовому перевозчику. Наверное, потому что Turkish Airlines на 49% принадлежит государству и ежегодно приносит ему сотни миллионов долларов прибыли.

Кроме того, в отличие от крупнейшего украинского оператора авиарынка, 51% акций турецкого перевозчика свободно торгуются на бирже, что делает компанию привлекательной для инвесторов. Создание нового государственного аэропорта под такой актив представляется логичным шагом.

Новый аэропорт принадлежит государству, но передан в концессию на 25 лет. “Турция нуждается в обновлении инфраструктуры. За последние 15 лет ее правительство инициировало много проектов”, – говорит генеральный директор IGA Operation of Istanbul New Airport Кадри Самсунлу, компании которая взяла этот актив в концессию. По его словам, этот проект позволит создать 125 тыс. новых рабочих мест и добавит 5% к ВВП страны, а также привлечет новые прямые иностранные инвестиции.

Так будет выглядеть новый стамбульский аэропорт после открытия 29 октября.



Уроки для Украины

Слушая все это, я постоянно думал о том, может ли для Украины сделать то же самое тандем Борисполь-МАУ. Понятно, что масштаб здесь не тот. Украинские главные воздушные ворота в 8-9 раз меньше даже существующего турецкого аэропорта. Но дело в принципе.

Генеральный директор Борисполя Павел Рябикин говорит, что планы аэропорта скоординированы с планами МАУ. “Мы знаем нашего перевозчика и его планируемые темпы роста. И огромных шагов мы пока не планируем”, – говорит он.

Но на руку украинскому хабу играет то, что рынок авиационных перевозок в ближайшее время будет расти. И даже строительство такого крупного аэропорта, как в Турции, не должно сильно сказаться на Борисполе. “Возможно, какое-то время после открытия нового аэропорта в Стамбуле наш пассажиропоток будет расти не на 20%, а на 15% в год”, – говорит Рябикин. В целом он ожидает, что в ближайшие пять лет прирост будет в пределах 12-18% в год в зависимости от роста покупательной способности населения.

Сейчас понятно одно: ни МАУ, ни Борисполь не ставят себе задач мирового уровня.

Что же мешает нашей стране замахнуться на более масштабные проекты? Возможно, старое законодательство. Как отмечает основатель и партнер компании Авиаплан Евгений Трескунов, даже когда МАУ купила новейший Boeing 777, они не смогли предоставить пассажирам бизнес-класса возможность просматривать развлекательный контент из-за проблем с украинским законодательством. А это конечно ограничивает круг клиентов, особенно платежеспособных, которые скорее выберут турецкую компанию. И таких примеров, не только в авиационной отрасли, можно найти множество. Естественно, такие условия не способствуют привлечению инвестиций.

Кроме того, МАУ - компания негосударственная и не публичная. Она принадлежит частным акционерам, намерения которых не понятны широкой общественности. А о концессиях для аэропортов у нас только начали разговаривать.

Но наверное самая главная проблема заключается в отсутствии масштабной государственной стратегии. Турция хочет стать "центром мира" и создает проекты, которые привлекают инвестиции для осуществления этой мечты. Она умело сочетает государственный контроль за крупными компаниями и дает заработать бизнесу.

Украина же пока ни такой стратегии, ни тактики не имеет.

Кем хотим стать мы?

Пока у нас не появится масштабных идей, не будет ни масштабных авиакомпаний, ни масштабных аэропортов.