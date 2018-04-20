Топ-10 самых дорогих квартир Украины

Журнал Новое Время составил Топ-10 самых дорогих из выставленных на продажу квартир в стране. Рейтинг поделен между двумя городами – Киевом и Одессой. В сумме эта десятка стоит $47,4 млн.

1 Одесса, ул. Генуэзская, 1а. Площадь – 700 кв. м., 4 комнаты. Стоимость – $6 млн.

Это не просто огромная квартира, а пентхаус площадью с большой загородный особняк, обильно украшенный позолотой и лепниной.

Он занимает два этажа элитной одесской новостройки Арк Палас.

В квартире три спальни, большая гостиная, три санузла и два гардероба. Предусмотрено даже отдельное помещение для охраны.

А еще здесь три просторные террасы и панорамный вид на море, которое из окон этого 700-метрового чуда одесской архитектурной мысли будет казаться каким-то маленьким и мелким.

2 Киев, бул. Тараса Шевченко, 11. Площадь – 500 кв. м., 5 комнат. Стоимость – $5,3 млн.

Пятикомнатный пентхаус на двух этажах элитной новостройки в центре столицы. Панорамные виды через огромные окна на главную столичную улицу Крещатик, Большую Васильковскую и парк им. Тараса Шевченко.

В квартире три спальни с индивидуальными ванными комнатами и по гостиной на каждом этаже. В отделке использованы мрамор, керамика и дорогой текстиль. Кроме того, здесь установлена система “умный дом”, которая контролирует освещение, видеонаблюдение, сигнализацию, управляет шторами и подогревом пола.

3 Киев, ул. Большая Житомирская, 20. Площадь – 389 кв. м., 5 комнат. Стоимость – $5 млн.

Просторные двусторонние апартаменты выходят окнами на Большую Житомирскую с одной стороны и на Пейзажную аллею — с другой. Продавцы уверяют, что интерьер выполнен по авторским эскизам французских мастеров. Полы из мрамора, дуба и эбенового дерева, итальянская мебель, обтянутые шелком стены. Есть даже светильники с золотом и платиной, а также черные херувимы — правда, не живые (хотя стоимость квартиры для этого выглядит вполне достаточной), а каменные.

4 Киев, ул. Михаила Грушевского, 9а.

Просторные апартаменты с четырьмя террасами в элитном новострое на Печерских холмах. Из панорамных окон открывается вид на то, куда надо молиться (Киево-Печерскую лавру), на то, о чем можно писать стихотворения (река Днепр) и просто на красивую Парковую аллею. В доме есть бассейн, спа-центр, ресторан и спецохрана. Убранство самой квартиры на удивление скромное — голые стены и никаких херувимов: просто эта недвижимость продается без отделки.

Площадь – 500 кв. м., 4 комнаты. Стоимость – $5 млн.

5 Тот же дом. Площадь – 411,4 кв. м., 4 комнаты. Стоимость – $5 млн.

Почти половину этой квартиры, размещенной в элитном доме на Грушевского в двух шагах от Мариинского парка, занимает огромная терраса с видом на Днепр.

Квартира продается без отделки. И пока она будет стоять в таком виде, ее хозяин сможет открыть теннисный турнир имени себя — площади квартиры хватит, чтобы вместить в себя теннисный корт (его площадь — чуть более 195 кв. м) и несколько рядов зрительских кресел.

Всем будет удобно, тем более что в самом здании есть отличные опции: система “умный дом”, спецохрана, спа-центр и централизованная система кондиционирования.

6 Киев, ул. Тимирязевская, 30. Площадь – 372 кв. м., 5 комнат. Стоимость – $4,6 млн.

Если в занимающей пятое место квартире можно было играть в большой теннис, то в этой — в небольшой баскетбол: высота потолков составляет от 3,8 м до 4,8 м. Есть и терраса по всему периметру с видом на Печерск, причем — на потеху эксгибиционизму владельца — прямо на ней расположена сауна, джакузи, а еще зимний сад, зоны барбекю и отдыха. В самой квартире есть камин и домашний кинотеатр. Сам дом — клубный: охрана, видеонаблюдение и минимум соседей.

7 Киев, ул. Паторжинского, 14. Площадь – 1500 кв. м., 4 комнаты. Стоимость – $4,5 млн.

Трехуровневый пентхаус с видом на исторический центр Киева подойдет для пенсионеров, увлекающихся садоводством и огородничеством. Потому что эта квартира включает в себя 500 кв. м жилой площади и еще 600 кв. м террас с садом и системой полива.

В квартире дизайнерский ремонт, три спальни с санузлами и гардеробными. Кроме того, здесь домашний кинотеатр, библиотека, камин и собственная обсерватория. Так что будет чем отвлечь покупателей-пенсионеров от мыслей об урожае и земле.

В стоимость квартиры входит даже подземелье — два паркоместа в подвальном паркинге.

8 Киев, пер. Мичурина, 28. Площадь – 310,5 кв. м., 5 комнат. Стоимость – $4 млн.

Апартаменты расположены в жилом комплексе Pechersk Hills Residence.

В нем всего 24 квартиры, круглосуточная охрана и ресепшен. Жильцы могут пользоваться собственным бассейном, спа, тренажерным залом и теннисным кортом. В квартире панорамное остекление и большая терраса с видом на Печерские холмы.

9 Киев, ул. Ивана Мазепы, 11б. Площадь – 250,5 кв. м., 4 комнаты. Стоимость – $4 млн.

Квартира в ЖК Diamond Hill на Печерске — без ремонта, зато с панорамным остеклением и видом на Днепр. То есть здесь тоже можно организовывать теннисный турнир.

В самом комплексе — мраморный холл, дизайнерское оформление придомовой территории, система “умный дом” и тренажерный зал.

10 Киев, ул. Ивана Мазепы, 11б. Площадь – 400 кв. м., 4 комнаты. Стоимость – $4 млн.

Квартира в том же доме, но в полтора раза большей площади

и уже с ремонтом и всей бытовой техникой, которая (если сравнить цену этих апартаментом с №9 списка) все только испортила. Зато здесь есть панорамные окна, причем даже в ванной.

Рейтинг составлен на основании данных поисковика Lun.ua, а также агентств недвижимости Благовест, Park Lane и Киевстандарт.