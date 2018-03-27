Режим в полете: способна ли Украина производить самолеты

У госпредприятия Антонов наметились хорошие времена. Новый контракт с Саудовской Аравией должен вытянуть компанию из запустения. Но оправдаются ли эти ожидания, или все же авиастроительный гигант Украины будет довольствоваться только грузовыми перевозками?

На прошлой неделе госпредприятие Антонов обнародовало финансовые показатели компании за 2017 год. Согласно этим данным, Антонов увеличил прибыль на 85% – до 330,2 млн грн. А еще 1 марта предприятие подписало соглашение с Саудовской Аравией по созданию стратегического консорциума для производства многоцелевого самолета Ан-132. Он предназначен, в частности, для перевозки военных и военного оборудования.

Создается впечатление, будто авиастроение у нас снова на подъеме. Но это не так! Производство самолетов буксует. Большинство заводов – простаивает. Что происходит в украинском авиастроении, разбиралась Перша Шпальта.

В 2014 году, из-за военного конфликта с Россией, украинская оборонная и авиационная промышленность полностью отказались от российских деталей и перешли к импортозамещению. Поэтому за это время 78% деталей было произведено собственно в Украине, еще 22% – приобретено у новых иностранных партнеров.

Антонов – один из лидеров авиаотрасли – никак не может выйти на положительные показатели. Производство и продажа серийных самолетов, как и само предприятие, в критическом состоянии, утверждают эксперты.

По наблюдению Виктора Плахуты, исполнительного директора фонда Свободная Украина, с Антонова уходят кадры, цеха стоят пустыми, а мощности устаревают. 60-70% производственных мощностей нуждаются в обновлении.

Выпуск самолетов у нас сокращается по двум причинам. Первая и главная – у нас нет твердой книги заказов на самолеты, то есть нет спроса. И второе – нет возможности производить самолеты в достаточном количестве, даже если бы эта книга заказов была. "Есть проблема с комплектующими, которых на сегодняшний день не хватает. И есть нерешенная проблема замены российских комплектующих", - говорит Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital.

На самом ГП Антонов говорят, что какие-то работы все же выполняют. "Сейчас мы работаем в обычном режиме – ни больше, ни меньше. Ждем завершения программы импортозамещения по нашим самолетам", - рассказывает Роман Войцеховский, заместитель начальника сборочного цеха.

Александр Кривоконь, президент ГП Антонов говорит, что компания сейчас обслуживает уже выпущенные машины. "Мы занимаемся и делаем восстановительные работы на наших машинах, на Ан-124 Руслан. Это сегодня главная наша задача. Эти самолеты, которые сегодня приносят деньги, мы их должны постоянно поддерживать. Мы запускаем производство, мы постоянно делаем запасные части на них и постоянно восстанавливаем", - говорит руководитель предприятия.

Контракт на строительство самолетов в Саудовской Аравии должен обеспечить Антонов реализацию своей продукции в будущем. Госпредприятие Антонов планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года. "Мы планируем, что уже где-то в сентябре-октябре завод будет построен вместе со взлетной полосой", - заявил Кривоконь.

Проект Ан-132 – фактически это модернизация очень старого самолета. Поэтому, добавленная стоимость Украине, к сожалению, будет небольшой. Паращий отмечает, что очень много высокотехнологичных компонентов по этому проекту, к сожалению, будут поставляться из других стран.

Восстановить производство Антонова в полном объеме без поиска новых рынков – невозможно. Но надо приложить усилия. Таким образом, чтобы реанимировать авиационную промышленность, безусловно – нужна жесткая и целенаправленная политика правительства. Это поможет восстановить заказ на внешних рынках, нужны контракты, и, конечно, финансирование.

Больше информации о работе госпредприятия смотрите в эксклюзивном интервью в программе с Александром Кривоконем, президентом ГП Антонов.

Также в программе смотрите репортаж о том, как отреагировали финансовый и банковский рынки и бизнес на смену главы Национального банка. Кроме того, ведущие специалисты в агросфере рассказывают, что нужно для увеличения урожая.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.