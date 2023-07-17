«Это пример успешной дипломатии». Путин хочет, чтобы зерновая сделка продолжала работать — Эрдоган 17 июля, 14:18 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным по вопросу черноморской зерновой инициативы.

«Я верю: российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая сделка продолжала функционировать», — приводит агентство слова Эрдогана Интерфакс со ссылкой на Anadolu.

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Кроме того, турецкий президент заявил, что главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров также обсудят по телефону черноморскую инициативу. При этом он не уточнил, когда именно пройдут переговоры.

По словам Эрдогана, «зерновая сделка вошла в историю как пример успешной дипломатии». Он выразил надежду, что она продолжит функционировать без перебоев и заявил об «активных усилиях» Анкары по этому вопросу.

Ранее в Кремле заявили о о фактическом прекращении действия зернового соглашения, использовав как предлог для этого подрыв Крымского моста в ночь на понедельник, 17 июля.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Она добавила, что вскоре будет опубликована заявление «с детальными разъяснениями российской позиции».

Примечательно, что 17 июля истекал очередной срок действия зернового соглашения, которое Россия и так отказывалась продлевать.

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, в марте и в мае 2023-го.

Инфографика: NV