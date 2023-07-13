Россия может заблокировать зерновую сделку после решения по гарантиям безопасности от G7 — Зеленский 13 июля, 00:07 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что россияне могут заблокировать зерновую сделку после решения Большой семерки по гарантиям безопасности.

«Я уверен, что после сегодняшнего акцептирования гарантий безопасности они сейчас будут делать те или иные срывы важных гуманитарных проектов. Россия всегда так реагирует: не держит слово и постоянно хочет блокировать те или иные гуманитарные коридоры, чтобы создать новый кризис», — заявил президент.

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Он отметил, что во время переговоров в Вильнюсе этот вопрос, в частности, поднимал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Зеленский призвал ООН более активно включиться в проблему, чтобы соглашение продолжило работать.

«С нашей стороны мы ничего не нарушаем, ничего не блокируем. Мы не договаривались с Россией — мы договаривались с ООН и Турцией, а они договаривались с Россией», — заявил Зеленский.

Ранее страны G7 объявили о долгосрочных обязательствах Украины по безопасности, в частности о поставках оружия. План направлен на то, чтобы помочь Киеву «построить армию, способную защитить себя и сдержать наступление в будущем».

Почти сразу Дания, Финляндия, Исландия, Испания, Норвегия и Швеция присоединятся к странам G7

Обязательства будут включать поставки «современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите.

В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в частности, судебной системы и в сфере гражданского контроля над армией.