Завод Порошенко вдвое увеличил прибыль

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Чистый доход предприятия увеличился в 6,6 раза
Фото: dreamkyiv.com

Чистый доход предприятия увеличился в 6,6 раза

Завод Кузня на Рыбальском по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2, 2 раза (119,1%) в сравнении с 2016 годом - до 18,6 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, передає Интерфакс-Украина. 

Чистый доход предприятия увеличился в 6,6 раза до 776,2 млн грн. Также отмечается, что активы завода на конец 2017 года составили 1,02 млрд грн, текущие обязательства - 752,46 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 163,07 млн грн.

Напомним, в 2016 году завод Ленинская кузница, согласно МСФО, закончил с прибылью 8,5 млн грн, 2015 год – с убытком 5,53 млн грн.

Крупнейший акционер Завода Кузница на Рыбальском - фонд Прайм Эссетс Капитал Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК Игоря Кононенко.

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