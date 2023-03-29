«Сигнал был, что это все происки врагов». Почему самолеты МАУ не успели улететь из Украины до начала войны — Дыхне 29 марта, 16:52 Эксклюзив NV Евгений Дыхне, экс-президент авиакомпании МАУ и экс-гендиректор аэропорта Борисполь (Фото:Евгений Дыхне via Facebook)

За три недели до начала полномасштабной российской агрессии правительство убеждало авиакомпании, что слухи о вторжении — это «происки врагов» и нужно спокойно работать дальше.

Об этом экс-президент авиакомпании МАУ и экс-гендиректор аэропорта Борисполь Евгений Дыхне рассказал в интервью NV Бізнес.

По словам Дыхне, на территории Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года осталось 13 самолетов МАУ: 12 в Борисполе и один в Одессе.

Видео дня