Украинский банк дистанционно начинает зарплатные проекты для бизнеса с овердрафтом для сотрудников 13 апреля, 17:38 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Юнекс Банк

С начала войны многие бизнесмены начали всерьез размышлять о том, чтобы сменить обслуживающий банк. Кто-то столкнулся с временными задержками в проведении платежей в первые дни после нападения России. Кто-то из патриотических и соображений безопасности начал искать замену финучреждению, чей капитал прямо или косвенно связан со страной-агрессором. Есть и такие, кто вынужден был подбирать нового финансового партнера под давлением работников, ведь большинство банков заблокировали возможность воспользоваться возобновляемыми кредитными лимитами по картам людей.

Но очень многие такие предприниматели столкнулись при этом с сугубо логистической проблемой: банки закрывали значительную часть отделений, а в головных офисах остались в основном только сотрудники, отвечающие за критические процессы и банковскую инфраструктуру. Да и сами владельцы предприятий и менеджмент были вынуждены уехать в более безопасные локации.

К счастью, многие украинские банки еще в период пандемии научились открывать счета бизнеса дистанционно. Существенно автоматизированные процедуры позволяли совершать большинство необходимых действий удаленно.

После начала войны несколько банков дополнительно упростили их, чтобы дать возможность бизнес-клиентам по крайней мере во время действия военного положения вообще не посещать финучреждение.

Однако это никак не решало проблему зарплатных проектов. Открыть счет онлайн для юридического лица — не такая уж и проблема. Но как открыть одновременно несколько сот счетов сотрудникам, идентифицировать всех их, да еще каждому выпустить карточку, на которую потом будет зачисляться зарплата?

Зарплатный проект онлайн — это возможно

Решение было найдено в Юнекс Банке, акционерами которого являются крупнейшая инвестиционная компания Украины Dragon Capital и чех Иван Свитек.

Здесь не стали придумывать «инновационные» способы доставки платежных карт сотрудникам, а воспользовались существующими современными технологиями. В Юнексе уверяют, что могут в день выпустить по меньшей мере 300 виртуальных токенизированных карт MasterCard и разослать данные о них получателям в СМС-сообщении. Все, что остается человеку, — добавить полученные данные к кошельку Google Pay или Apple Pay. После чего картой можно рассчитываться в магазинах или даже снимать средства в банкоматах, поддерживающих технологию NFC.

«Эту технологию мы уже отработали при запуске благотворительной инициативы Unchain Help Card. Там финансовая помощь от благотворительного криптофонда также начисляется на виртуальные карты, выпускающиеся получателям. Но при реализации зарплатных проектов онлайн пришлось решить много других вопросов. В конце концов, благодаря упрощению некоторых процедур, мы смогли все их преодолеть. Причем таким образом, чтобы минимально беспокоить людей. Им нужно только пройти упрощенную идентификацию и добавить карту к смартфону. Ни бухгалтеру, ни владельцу, ни самим сотрудникам не нужно посещать банк — все происходит дистанционно. Даже там, где достичь полной автоматизации невозможно, все заботы берут на себя сотрудники», — рассказывает Татьяна Коляско, директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка.

Кроме того, добавляет она, Юнекс Банк в рамках зарплатных проектов позволяет подключать сотрудникам возобновляемую кредитную линию овердрафт. Что в сегодняшних очень сложных условиях имеет большое значение.

Побеспокоились в банке и об удобстве для предпринимателей: счет для новых бизнес-клиентов тоже открывается дистанционно, посещать офис нет нужды.

В Юнекс Банке уверяют — процесс уже хорошо отработан, а финучреждение успешно зачислило зарплаты сотрудникам первых предприятий, подключившихся по новой процедуре.

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