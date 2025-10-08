Российский удар разрушил мощности крупнейшего в Украине производителя хумуса Yofi в Киеве

Войска страны-агрессора России нанесли удар по заводу по производству хумуса Yofi, который расположен в Киеве . Предприятие прекратило поставки, говорится в заявлении компании 7 октября.

В сообщении отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, сотрудники успели выйти из предприятия за 20 минут до попадания.

«Однако производство получило значительные повреждения, и мы были вынуждены временно приостановить поставки», — сказано в заявлении.

Компания работает над восстановлением производства и планирует вернуться к поставкам товара через месяц.

Украинский производитель хумусов Yofi, по данным Forbes, занимает почти 70% рынка. Площадь производства — 2000 квадратных метров. Выручка компании в 2023 году составила более 110 млн грн.