Yanair запустила новый рейс в Египет

Авиакомпания будет летать по данному маршруту один раз в неделю

Украинская авиакомпания Yanаir открыла рейс Херсон – Шарм-Эль-Шейх (Египет).

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского областного совета, передают Українські Новини.

Полеты по данному маршруту будут осуществляться один раз в неделю на самолетах Boeing 737.

"Это продолжение чартерной программы, которая была запланирована нами еще в мае этого года. Первый рейс состоялся в начале лета в Анталию (Турция)", - сказал директор предприятия Херсонские авиалинии Виталий Кучерук.

Yanair - украинская авиакомпания, зарегистрированная в 2012 году в Житомире. Компания базируется в международном аэропорту Киев. Yanair выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Флот авиакомпании насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737.

Напомним, что в 2017 аэропорт Херсон увеличил пассажиропоток на 69,4% - до 105,9 тыс. пассажиров.

Аэропорт Херсон состоит из аэродромного, аэровокзального и наземного комплексов. Пропускная способность аэровокзала - 400 пассажиров в час. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus-319/320/321, ТУ-154, ТУ-134, ЯК-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов.