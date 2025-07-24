Восстановление Украины — это не только гуманитарный вызов, но и экономическая возможность, которая уже сейчас становится реальностью благодаря гибридным финансовым моделям. Именно об этом во время международной конференции URC2025, которая состоялась в Риме 10−11 июля, рассказал управляющий партнер CCG Development Владимир Колос.

Четвертая Конференция по восстановлению Украины URC2025 является частью ежегодной серии политических мероприятий высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции страны после начала полномасштабной войны. Она объединяет правительства, международные организации, бизнес, финансовые учреждения, регионы, города и гражданское общество, которые имеют общую цель — укрепление устойчивости Украины.

управляющий партнер CCG Development Владимир Колос / Фото: CCG Development

Компания CCG Development выступила с презентацией на тему: «Гибридные финансовые модели и инвестиции в недвижимость и инфраструктуру Украины». В команде считают этот формат инвестирования одним из самых перспективных, ведь он сочетает частный капитал, гранты доноров и государственные инструменты, обеспечивая быстрое получение прибыли и минимизацию рисков.

Фото: CCG Development

Фото: CCG Development

Гибридная модель инвестирования, которую предлагает CCG Development, позволяет эффективно объединить ресурсы различных участников, распределить риски и ускорить окупаемость проектов. Благодаря этому инвесторы получают стабильную прибыль со средним ROI более 15% и надежную защиту вложений.

Именно такие возможности подтверждают конкретные инвестиционные проекты гибридного формата, представленные в рамках выступления, а именно:

Рекреационный центр с гостиницей в Киеве — $4,9 млн инвестиций, окупаемость 7,4 года.

Реабилитационный центр в Хмельницкой области — $8,2 млн, окупаемость 9,7 лет.

Бизнес-центр в Харькове — $31,7 млн, окупаемость 9,8 лет.

Инвестиционные проекты гибридного формата CCG Development

В своем выступлении Владимир Колос уделил особое внимание проекту модернизации Национального университета «Киево-Могилянская академия», где инвестиции направлены не только в инфраструктуру, но и в развитие человеческого капитала.

«Мы начали сотрудничество с Киево-Могилянской академией всего несколько месяцев назад, но уже создали проект реконструкции и развития главного корпуса и концепцию загородного кампуса в Киевской области, который также имеет гибридную модель инвестирования для частного капитала, доноров и грантовых организаций. Мы говорим не об улучшении состояния ремонта, а о сохранении природно-охранного сектора, усилении исторической архитектуры, операционном развитии. Наша задача — заложить устойчивую инфраструктуру, которая позволит НаУКМА конкурировать с ведущими университетами мира. Речь идет о создании среды, которая привлекает новых студентов, поддерживает науку, открывает пространство для реабилитации ветеранов и ускоренной переквалификации», — подчеркнул спикер.

Фото: CCG Development

Это пример того, как инфраструктурные проекты могут сочетать прибыльность с социальным влиянием. Такие инициативы становятся возможными благодаря комплексному механизму финансирования, в котором частные инвестиции, донорская помощь и государственные инструменты работают как единая система.

Фото: CCG Development

Именно поэтому в CCG Development убеждены: гибридные финансовые модели — одни из самых эффективных инструментов в инвестировании в восстановление Украины. На сегодня компания уже подготовила более 10 проектов и активно привлекает международных партнеров к сотрудничеству.

Главное послание — Украина не просто ждет инвестиций. Она готова к ним уже сейчас.

Справка:

CCG Development — реализует полный цикл строительства объектов коммерческой недвижимости: от консалтинга и разработки инвестиционного плана, создания архитектурных концепций, производства мебели и строительства. С 2010 года было воплощено более 800 000 м² коммерческих пространств для более 1000 заказчиков из разных сфер по всей Украине. В портфеле компании реализованы пространства для известных брендов и международных организаций, украинских предприятий и иностранных корпораций.