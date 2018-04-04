Volkswagen стал лидером по продажам в Украине

В первом квартале (январь-март) 2018 года в Украине было реализовано 19,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации Укравтопром.

Наибольшим спросом пользовался автомобиль Volkswagen Golf, которого избрали 1160 украинцев.

Вторым по популярности стал также представитель концерна Volkswagen AG, автомобиль Audi A3, реализация которого за три месяца достигла 745 единиц.

Третья и четвертая позиции за автомобилями японской автомобилестроительной корпорации Toyota - кроссовером Toyota RAV4 (744 автомобилей) и седаном Toyota Camry (662 автомобилей).

Пятое место занимает Renault Duster - украинцы приобрели 660 автомобилей.

В ТОП-10 первого квартала также вошли следующие модели: Nissan Qashqai - 494 шт., Ravon R2 - 484 шт., Hyundai Tucson - 477 шт., Nissan X-Trail - 460 шт., Skoda Octavia - 443 шт.

Напомним, что в феврале 2018 рынок новых коммерческих автомобилей увеличился на 27% в сравнении с прошлым годом - до 923 машин.