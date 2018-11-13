Vodafone получил убыток и заморозил дивиденды

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc получил операционный убыток в размере €2,07 млрд в первом финансовом полугодии в сравнении с прибылью в размере €2,01 млрд за тот же период прошлого года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

Убыток вызван единовременными факторами, связанными с продажей индийского подразделения, отмечается в сообщении.

Скорректированная EBITDA Vodafone в июле-сентябре увеличилась на 2,9%, до €7 млрд. Доналоговый убыток составил €2,9 млрд.

Выручка в минувшем финполугодии сократилась на 5,5%, до €21,8 млрд. Тем временем сервисная выручка поднялась на 0,8%.

Кроме того, руководство Vodafone приняло решение оставить размер промежуточных дивидендных выплат на уровне 4,8 евроцента на акцию и годовые дивиденды на уровне 15 евроцента на акцию ввиду мер по сокращению задолженности. В долгосрочной перспективе компания планирует увеличение дивидендов.

Кроме того, компания планирует снизить операционные расходы на €1,2 млрд к 2021 финансовому году.

Акции Vodafone подорожали в ходе торгов в Лондоне во вторник на 6,1%.

Vodafone Group plc - британская международная телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Более 449 млн абонентов в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии пользуются услугами Vodafone. Компании принадлежат сети в 21 странах мира (из них 4G - в 18 странах, также она имеет партнерские сети более чем в 40 других странах. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью индекса FTSE 100 Index.