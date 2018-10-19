Владелец лабораторий Синэво купил конкурента

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Медицинский холдинг Medicover купил сети лабораторий Invitro
Фото: Medicover

Медицинский холдинг Medicover купил сети лабораторий Invitro

Медицинский холдинг Medicover, владеющий в Украине сетью медицинских лабораторий Синэво, подписал соглашение о приобретении сети лабораторий Invitro, являющейся украинским подразделением одноименной российской сети, за €6 млн.

Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга, передает Интерфакс-Украина.

"Приобретение украинских лабораторий Invitro расширяет наш географический охват для клиентов", - отметил генеральный директор Medicover Фредрик Рагмарк.

Ожидается, что бизнес будет консолидирован в начале 2019 года.

Медицинский холдинг Medicover работает в странах Восточной и Центральной Европы - Германии, Польше, Румынии, Беларуси, Турции, Украине, Грузии, Молдове, Сербии, Болгарии. По состоянию на конец сентября 2018 года холдинг в Украине имел в общей сложности 229 пунктов забора крови.

Сеть Invitro включает в себя 61 пункт забора крови и одну лабораторию и ориентирована на Восточную и Центральную Украину.

 

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