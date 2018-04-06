Венгерский собственник крупного украинского банка сменил руководство "дочки"

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Акционер ОТП Банка сменил 4 из 8 членов набсовета
Фото: minfin.com.ua

Акционер ОТП Банка сменил 4 из 8 членов набсовета

Единственный акционер украинского ОТП Банка - одноименный венгерский OTP Bank Plc - обновил состав наблюдательного совета украинской "дочки".

Об этом говорится в пресс-релизе украинского банка по итогам годового собрания 5 апреля 2018 года.

В частности, прекращены полномочия членов набсовета Адама Андраша Сентпетери, Тамаша Дердь Гати, Антала Дьюлавари и Акоша Ференца Тиса-Папп (оба - независимые).

Вместо их назначены Золтан Тотматьяш, Энтони Радев, Тамаш Аттилу Ковач и Шандор Ваци (последние трое - независимые).

Кроме того, в новый состав переизбраны Золтан Майор, назначенный главой набсовета, Агнеш Юлианна Куммер, Петер Янош Беше и Габор Ильеш.

ОТП Банк основан в 1998 году. Его единственным акционером является венгерский OTP Bank Plc. В группе одноименной группе также ОТП Факторинг Украина, КУА ОТП Капитал, ОТП Лизинг и ОТП Кредит.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ОТП Банк занимал 12-е место (29,8 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Прибыль ОТП Банка по итогам 2017 года составила 918 млн грн.

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