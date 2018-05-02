Лоукостер Wizz Air запустил авиарейс из Украины в Лондон

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air во вторник, 1 мая, возобновила прямой рейс по маршруту Львов-Лондон.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Авиарейсы будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
Цены на билеты стартуют от €24,9 (689 грн).
Аэропорт Лутон расположен в 48 км от британской столицы. В 2009 году Wizz Air выполняла прямые рейсы Львов-Лондон, однако полеты были прекращены.
Отметим, что авиакомпания в конце марта запустила еще три новые рейсы из Львова - в Гданьск и Катовице (Польша), а также в Дортмунд (Германия).
Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 74 борта 63 самолета Airbus A320 и 11 самолетов Airbus A321.
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