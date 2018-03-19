В Укргазбанке украли 250 миллионов

Прокуратура Киева задержала женщину, которую подозревают в организации преступной схемы по завладению 250 млн грн государственного Укргазбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовало подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка Укргазбанк", - сообщили в органах.

Также отмечается, что женщина создала ряд фиктивных предприятий. Их руководителями она назначила подконтрольных лиц. Подозреваемая привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые нашли нотариуса, подтвердившего незаконные сделки.

В прокуратуре отметили, что в результате указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящееся в залоге банка на сумму 250 млн грн, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, прокуратура устанавливает других лиц, причастных к совершению этого преступления.