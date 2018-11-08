В Укравтодоре рассказали, сколько будет стоить проезд по платной дороге

Проезд по концессионным дорогам в Украине будет стоить не дороже 7 евроцентов за километр.

Об этом сообщил глава Укравтодора Славомир Новак интервью liga.net.

"В Европе проезд стоит минимум 7 евроцентов (2,2 грн) за километр. В Украине точно будет не дороже", - отметил он.

По его словам, первой концессионной дорогой в Украине станет трасса Львов - Краковец, которая свяжет Украину и Евросоюз. Строительство этой дороги обсуждается уже много лет. Ее протяженность составит 84,4 км.

Также Новак надеется, что до конца года полностью завершиться проверка всех участков дороги.

"Мы должны быть уверены, что предлагаем инвестору. В начале 2019 года подготовим обращение к Кабмину об оглашении конкурса на концессию", - сказал Новак.

Ожидается, что средства инвестору будут возвращены за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.

Ориентировочный срок строительства дороги составит 4-5 лет. Срок концессии должен составить до 49 лет.

По словам Новака, сейчас нет большого количество претендентов на концессию.

"Есть несколько серьезных европейских компаний готовых инвестировать. Думаю, у украинских компаний не будет таких ресурсов. Хотя в Украине есть несколько богатых людей. Если они будут заинтересованы, почему нет. Но я думаю, что все же больше заинтересованности будет у европейских банков и инвесторов", - сказал он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что стоимость проезда по платным дорогам в Украине может составить 20-70 евроцентов (6,63-23,19 грн) за километр.