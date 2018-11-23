В Украину зашла Skoda Transportation

0 комментировать
Skoda Transportation открыла первое представительство в Украине
Фото: wikimedia

Skoda Transportation открыла первое представительство в Украине

Чешская компания Skoda Transportation открыла первое в Украине официальное представительство – в городе Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

Днепропетровская резиденция будет разрабатывать конструкторские проекты железнодорожного и общественного транспорта для чешского международного локомотивостроительного конгломерата, а также искать поставщиков для производства.

"Деятельность представительства Skoda Transportation обеспечит городу новые инвестиции и поможет сохранить его интеллектуальный капитал. Такое сотрудничество будет способствовать наличию в Днепре сети производителей и ремонтных предприятий локомотивного и тяжелого машиностроения", – заявили в горсовете.

"Наша цель – чтобы Skoda вернулась в Украину", – добавил директор по персоналу Skoda Transportation Тесарж Люмир во время открытия представительства.

Skoda Transportation производит железнодорожные локомотивы, вагоны метро, пригородные электропоезда, а также трамваи, троллейбусы, автобусы, двигатели и тяговое оборудование. Конгломерат также занимается модернизацией железнодорожного и общественного транспорта. Бренд сотрудничает с четырнадцатью странами мира – от Польши до Китая и США.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове