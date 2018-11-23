В Украину зашла Skoda Transportation

Чешская компания Skoda Transportation открыла первое в Украине официальное представительство – в городе Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

Днепропетровская резиденция будет разрабатывать конструкторские проекты железнодорожного и общественного транспорта для чешского международного локомотивостроительного конгломерата, а также искать поставщиков для производства.

"Деятельность представительства Skoda Transportation обеспечит городу новые инвестиции и поможет сохранить его интеллектуальный капитал. Такое сотрудничество будет способствовать наличию в Днепре сети производителей и ремонтных предприятий локомотивного и тяжелого машиностроения", – заявили в горсовете.

"Наша цель – чтобы Skoda вернулась в Украину", – добавил директор по персоналу Skoda Transportation Тесарж Люмир во время открытия представительства.

Skoda Transportation производит железнодорожные локомотивы, вагоны метро, пригородные электропоезда, а также трамваи, троллейбусы, автобусы, двигатели и тяговое оборудование. Конгломерат также занимается модернизацией железнодорожного и общественного транспорта. Бренд сотрудничает с четырнадцатью странами мира – от Польши до Китая и США.