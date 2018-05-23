В Украину зашел крупный турецкий ритейлер

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Бренд представлен женской, мужской, детской и подростковой линиями, а также специальной коллекцией для будущих мам
Фото: ТЦ Globus

Бренд представлен женской, мужской, детской и подростковой линиями, а также специальной коллекцией для будущих мам

Ритейлер DeFacto, один из крупнейших ритейлеров Турции, вышел на украинский рынок

Об этом говорится в пресс-релизе торгового центра (ТЦ). 

Отметим, что первый магазин открылся в ТЦ Globus в Киеве площадью 1200 кв.м. В основном бренд представлен женской, мужской, детской и подростковой линиями, а также специальной коллекцией для будущих мам.

Ранее сообщалось, что DeFacto намерен открыть магазин в ТРЦ Ривьера в Одессе.

Компания DeFacto была основана в 2003 году, специализируется на производстве и торговле мужской, женской и детской верхней одеждой, бельем, обувью и аксессуарами.

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