В Украину резко увеличился импорт сыров

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В денежном выражении импорт сыров возрос в 1,5 раза

В денежном выражении импорт сыров возрос в 1,5 раза

За первые 5 месяцев 2018 года (январь-май) импорт сыров в Украину составил 4,65 тыс. тонн, что 30,5% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом, в денежном выражении импорт возрос в 1,5 раза – до $23,4 млн (за аналогичный период 2017 года – $15,7 млн).

Экспорт сыров из Украины за данный период уменьшился на 0,7% в сравнении с январем-маем 2017 года – до 3,25 тыс. тонн. При этом, в денежном выражении экспорт возрос на 7,8% - до $12,2 млн.

Украина в 2017 году экспортировала 9 тыс. тонн сыров, что на 12% больше, чем в 2016 году. Импорт сыров в страну возрос на 42% - до 10 тыс. тонн.

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