В Украину прибыло судно с углем ДТЭК из Роттердама

В порт Южный прибыло судно с 80 тыс. тонн антрацита южноафриканского происхождения из Роттердама для Криворожской теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Энерго, передает Интерфакс-Украина.
В компании напомнили, что Криворожская ТЭС работает на дефицитном антраците, который не добывается на контролируемой Украиной территории, поэтому было принято решение закупить необходимый объем угля в Роттердаме.
"Сегодня усилия компании направлены на то, чтобы ТЭС ДТЭК работали на украинском угле. В октябре мы перевели третий по счету блок Приднепровской ТЭС на газовый уголь. Теперь готовим к переводу один из блоков Криворожской станции", - отметил директор компании по генерации Сергей Куриленко.
Отметим, что ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что украинцы не пострадали от формулы Роттердам плюс.
Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должен начать работу новый рынок электроэнергии. При этом цена электроэнергии, отпускаемой ТЭС и другими производителями, будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
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