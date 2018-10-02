В Украине стали чаще оплачивать покупки смартфоном

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Количество расчетов смартфонами выросло на 68%
Фото: pixabay/TeroVesalainen

Количество расчетов смартфонами выросло на 68%

Количество расчетов смартфонами за год выросло на 68%.

Об этом заявил вице-президент по развитию бизнеса Masterсard Europe Андрей Клесов, передает finclub.

"Годовой прирост количества бесконтактных оплат смартфоном на основе платформы токенизации от Masterсard с августа 2017 года до августа 2018-го составил 68 раз", - сказал Клесов. 

Также он отметил, что согласно данным опроса, 87% украинцев готовы к инновациям.

"Украинцы очень открыты и хотят пользоваться такими услугами как Google Pay, Apple Pay и Garmin Pay", - пояснил он

Кроме того, заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн подсчитал, что после запуска Google Pay и Apple Pay количества транзакций ежемесячно удваивается.

Напомним, что недавно, государственный Ощадбанк первым в Украине начал выпуск цифровых prepaid-карт для оплаты смартфоном.

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