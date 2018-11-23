В Украине стали больше строить

В денежном выражении объем строительства с начала года составил 100,5 млрд грн

За 10 месяцев 2018 года (январь-октябрь) объем выполненных строительных работ в Украине вырос на 6,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, в денежном выражении объем строительства с начала года составил 100,5 млрд грн.

Наибольший рост объемов выполненных стройработ за данный период зафиксирован в Донецкой (на 34,9%, до 3,8 млрд грн), Хмельницкой (на 30,6%, до 2,4 млрд грн) и Одесской (на 27,2%, до 11,8 млрд грн) областях.

При этом, за 10 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение объемов строительных работ зафиксировано в Киеве и 9 областях Украины, в частности в Луганской (на 28,1%, до 387 млн грн), Закарпатской (на 17,2%, до 985 млн грн), Николаевской (на 14,9%, до 1,9 млрд грн) и Сумской (на 14,9%, до 929 млн грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за девять месяцев упал на 3,7% и составил 22,7 млрд грн.

Напомним, что в 2017 году объем выполненных строительных работ в Украине увеличился на 20,9% в сравнении с 2016 годом – до 101,1 млрд грн. При этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.