В Украине создали первый беспилотный Lanos

Lanos оборудован системой навигации, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе

Запорожская компания Инфоком ЛТД разработала беспилотный Lanos, который способен передвигаться даже по бездорожью без участия живого водителя.

Это первый легковой “беспилотник”, представленный украинцами, сообщает ain.ua.

Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе.

Pilotdrive – это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта – грузовой, пассажирский, легковой. Программная часть полностью разработана инженерами Инфоком, аппаратную покупают за рубежом.

"Почему Ланос? Потому что это – национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу", – пояснил изданию руководитель департамента по беспилотным технологиям Инфоком ЛТД Сергей Румянцев.

Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя. В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.

Стоимость системы пока не раскрывают – это еще не окончательная версия, она будет дорабатываться.

Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора. Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и животных, выбегающих на проезжую часть. Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики – система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.

Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознанные объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает на диспетчерский пункт.