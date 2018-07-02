В Украине сократились продажи новых автомобилей

В Украине за месяц продажи новых авто сократился на 4,8%

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в июне продемонстрировали отрицательную динамику к аналогичному месяцу 2017 года, сократившись на 5,4% - до 6,5 тыс. автомобилей.

Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

Так, в сравнении с маем текущего года рынок сократился на 4,8%.

По данным ассоциации, позицию лидера сохраняют автомобили Toyota, которых в июне зарегистрировано 745 ед., что на три авто больше, чем в июне-2017.

На втором месте Renault, которых зарегистрировано 673 автомобиля, что на 9% меньше июньского показателя прошлого года, третья строчка рейтинга у Skoda с результатом 513 новых машин и падением на 7%.

Четвертое место, как и в июне 2017 года, у KIA – 454 автомобилей - "минус" 9,6%, замыкает пятерку лидеров Volkswagen с приростом продаж на 10%, до 436 автомобилей.

В ТОП-10 также вошли Hyundai – 424 ед. (рост 24%), Nissan – 366 ед. (падение на 5%), Ford – 324 ед. ("плюс" 4%), Peugeot – 275 ед. (прирост 88%) и Mercedes-Benz – 237 ед. ("минус" 9%).

Также отмечается, что наиболее продаваемым в июне, после шестимесячного перерыва, вновь стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановил 251 покупатель.

Напомним, что в мае было продано 6,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост оказался вообще минимальным – 0,17%.