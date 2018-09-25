В Украине собрались отменить Книгу жалоб и предложений

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В странах ЕС Книга жалоб и предложений не используется
Фото: pixabay/Dilafruz

В странах ЕС Книга жалоб и предложений не используется

Минэкономразвития (МЭРТ) инициирует отмену Книги отзывов и предложений в соответствии с европейским опытом и практикой.

Об этом сообщили в пресс-службе МЭРТ.

В министерстве считают, что сейчас Книга отзывов и предложений не является действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение. Кроме того, по мнению МЭРТ, Книга отзывов и предложений является устаревшим и неэффективным для потребителей инструментом.

Отмечается, что в странах ЕС она не используется. Бизнес должен отдавать предпочтение другим каналам, таким как электронным обращением, горячим телефонным линиям, благодаря которым можно быстро получить ответ или отследить статус своего обращения.

В МЭРТ считают, что отмена такой практики дает возможность защитить персональные данные потребителей, перейти к современным инструментам подачи жалоб, упростить жизнь бизнесу, освободить органы власти от проверки правильности заполнения Книги отзывов и предложений.

"Требование по ведению Книги отзывов и предложений создает излишнее давление на добросовестный бизнес. Предприниматели вынуждены тратить значительные средства на организацию выполнения требований (установление ответственного за ведение книги, обеспечение ежеквартальной проверки ведения книги, рассмотрение обращений, хранения писем, подготовку отчетов)", - отмечают в министерстве.

По расчетам МЭРТ, общие расходы на администрирование этого регулирования для бизнеса составляют примерно 125,6 млн грн в год.

Отмечается, что штраф от Госпродпотребслужбы может накладываться даже не из-за факта нарушения прав потребителей, а просто в случае неправильного оформления книги.

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