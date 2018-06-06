В Украине рухнули продажи новых автобусов

0 комментировать
С начала года сбыт новых автобусов сократился на треть
Фото: auto.ria.com

С начала года сбыт новых автобусов сократился на треть

По итогам мая 2018 года реализация новых автобусов в Украине упала на 55% и составила всего 50 единиц.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

В целом за 5 месяцев 2018 года сбыт новых автобусов сократился на 29% и едва превысил показатель 300 единиц.

Лидером рынка автобусов в мае стал черкасский ATAMAN, на который пришлось 46% всех заказов. На втором месте идет российский ПАЗ, третье место у черниговских Эталон.

Наиболее активно закупали новые автобусы в Киеве и Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Черниговской и Черкасской областях.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове