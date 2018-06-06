В Украине рухнули продажи новых автобусов

С начала года сбыт новых автобусов сократился на треть

По итогам мая 2018 года реализация новых автобусов в Украине упала на 55% и составила всего 50 единиц.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

В целом за 5 месяцев 2018 года сбыт новых автобусов сократился на 29% и едва превысил показатель 300 единиц.

Лидером рынка автобусов в мае стал черкасский ATAMAN, на который пришлось 46% всех заказов. На втором месте идет российский ПАЗ, третье место у черниговских Эталон.

Наиболее активно закупали новые автобусы в Киеве и Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Черниговской и Черкасской областях.