Перевозило тысячи автомобилей. В Тихом океане затонуло брошенное после пожара грузовое судно

Грузовое судно Morning Midas, которое загорелось в начале июня в Тихом океане, затонуло. Оно перевозило около 3000 автомобилей китайских автопроизводителей, включая Chery Automobile и Great Wall Motor Co, в Мексику.

«Судно было брошено посреди Тихого океана — примерно в 360 милях от суши — после пожара. На нем находилось около 3000 транспортных средств, из которых около 800 были электромобилями», — говорится в публикации. — «Повреждения, вызванные пожаром, усилились из-за непогоды, в результате чего судно набрало воды и в конце концов затонуло 23 июня».

Пожар начался на палубе, где находилось около 800 электромобилей, но непонятно, электромобиль какой марки загорелся, ранее сообщал Bloomberg.

При этом экипаж начал мероприятия по тушению пожара, но пламя не удалось взять под контроль.

Береговая охрана США сообщила, что пожар на борту судна произошел примерно в 300 милях к югу от острова Адак на Аляске, она эвакуировала всех 22 членов экипажа.

