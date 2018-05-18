В России заблокировали мессенджер Viber

Один из популярнейших мировых мессенджеров Viber сообщил, что в России заблокировали доступ к используемым им серверам, из-за чего россияне испытывают проблемы при подключении к сервису.

Об этом компания официально сообщила на своей странице в Twitter.

Сообщение для наших пользователей в России ???????? : pic.twitter.com/yUuUgM5Pln — Viber (@Viber) 17 мая 2018 г.

"На данном этапе мы не понимаем причины этого решения. Повторимся: пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую", - заявили представители мессенджера.

В Viber добавили, что работают над устранением проблемы.

По данным сервиса Down Detector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Viber возникли у жителей европейской части России. Почти половина (45%) пользователей жаловались на отсутствие подключения, еще 33% не могут отправлять и получать сообщения, а у 20% возникли проблемы с авторизацией.

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Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы по заявлению Роскомнадзора вынес решение об ограничении доступа к Telegram в России за неисполнение указанного приказа ФСБ.

Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как "закон Яровой"), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Кроме блокировки мессенджера, у некоторых российских пользователей в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к стартовой странице сайта Google. По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов Google.

17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.

15 мая стало известно, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.