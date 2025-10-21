Финтех-компании в России начали использовать искусственный интеллект, чтобы убедить граждан продавать свое золото через специальные автоматы.

Об этом пишет Reuters. Как говорится в материале, несмотря на рекордный рост цены на этот металл — более чем на 60% в этом году — большинство россиян не спешат продавать золото.

Финтех-компании пытаются упростить процесс продажи драгоценного металла. В частности, стартап Goldexrobot планирует установить 600 «золотых банкоматов» в торговых центрах по всей стране.

Такие аппараты с помощью искусственного интеллекта проверяют подлинность золота, анализируя его состав и плотность, после чего предлагают цену по котировкам Московской биржи. Если клиент соглашается, деньги перечисляются ему на банковскую карточку.

Хотя количество пользователей таких автоматов выросло примерно на 10% в этом году, массовой продажи золота не наблюдается.

Большинство россиян ожидают, что цена на золото будет еще расти — особенно на фоне инфляции и экономической нестабильности.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия официально разрешила автоматизированные операции по продаже золота.

В российских банках упали запасы валюты до 16-летнего минимума.

Также сообщалось, что россияне скупают доллары и золото.