Нужны деньги. В России решили по-новому скупать у населения драгметаллы — фото

21 октября, 16:22
Поделиться:
Российский диктатор Владимир Путин (Фото: ANATOLY MALTSEV/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото: ANATOLY MALTSEV/Pool via REUTERS)

Финтех-компании в России начали использовать искусственный интеллект, чтобы убедить граждан продавать свое золото через специальные автоматы.

Об этом пишет Reuters. Как говорится в материале, несмотря на рекордный рост цены на этот металл — более чем на 60% в этом году — большинство россиян не спешат продавать золото.

Реклама

Читайте также:
Дэвид Макмиллан
Дэвид Макмиллан
Цена на золото растет. Стоит ли вкладывать свои деньги?

Финтех-компании пытаются упростить процесс продажи драгоценного металла. В частности, стартап Goldexrobot планирует установить 600 «золотых банкоматов» в торговых центрах по всей стране.

Такие аппараты с помощью искусственного интеллекта проверяют подлинность золота, анализируя его состав и плотность, после чего предлагают цену по котировкам Московской биржи. Если клиент соглашается, деньги перечисляются ему на банковскую карточку.

Хотя количество пользователей таких автоматов выросло примерно на 10% в этом году, массовой продажи золота не наблюдается.

Большинство россиян ожидают, что цена на золото будет еще расти — особенно на фоне инфляции и экономической нестабильности.

REUTERS/Evgenia Novozhenina
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
REUTERS/Evgenia Novozhenina
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия официально разрешила автоматизированные операции по продаже золота.

В российских банках упали запасы валюты до 16-летнего минимума.

Также сообщалось, что россияне скупают доллары и золото.

Редактор: Елена Коваленко

Теги:   Россия Золото Драгметаллы Драгоценности Банкомат

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости