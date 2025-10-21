Нужны деньги. В России решили по-новому скупать у населения драгметаллы — фото
Российский диктатор Владимир Путин (Фото: ANATOLY MALTSEV/Pool via REUTERS)
Финтех-компании в России начали использовать искусственный интеллект, чтобы убедить граждан продавать свое золото через специальные автоматы.
Об этом пишет Reuters. Как говорится в материале, несмотря на рекордный рост цены на этот металл — более чем на 60% в этом году — большинство россиян не спешат продавать золото.
Финтех-компании пытаются упростить процесс продажи драгоценного металла. В частности, стартап Goldexrobot планирует установить 600 «золотых банкоматов» в торговых центрах по всей стране.
Такие аппараты с помощью искусственного интеллекта проверяют подлинность золота, анализируя его состав и плотность, после чего предлагают цену по котировкам Московской биржи. Если клиент соглашается, деньги перечисляются ему на банковскую карточку.
Хотя количество пользователей таких автоматов выросло примерно на 10% в этом году, массовой продажи золота не наблюдается.
Большинство россиян ожидают, что цена на золото будет еще расти — особенно на фоне инфляции и экономической нестабильности.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия официально разрешила автоматизированные операции по продаже золота.
В российских банках упали запасы валюты до 16-летнего минимума.
Также сообщалось, что россияне скупают доллары и золото.