В России обанкротился производитель самолетов Антонова

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом российско-украинское совместное предприятие, которое выпускало самолеты Ан-140.

Об этом свидетельствуют документы на сайте суда, передают РИА Новости.

Ранее один из участников проекта Ан-140, самарский завод Авиакор, в июле 2017 года подал иск о банкротстве Международного авиационного проекта-140 из-за его задолженности в размере более 196 млн рублей. Иск предприятия был удовлетворен. В октябре в отношении предприятия была введена процедура наблюдения.

Напомним, что в августе 2003 года было подписано трехстороннее соглашение о развитии программы Ан-140 между администрацией Самарской области, авиационным заводом Авиакор и Харьковским авиационным заводом Антонова.

Также было подписано соглашение о создании совместного предприятия МАП-140. Эта структура занималась производством и реализацией самолетов Ан-140 в Самаре.

В мае 2017 года Авиакор завершил выпуск Ан-140 из-за разрыва кооперационных связей с разработчиком самолета - украинским госпредприятием Антонов.

Ан-140 - турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, разработанный Антоновым. Лайнер может перевозить до 52 пассажиров на расстояния до 2,3 тыс. км.

Авиакор - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Основная сфера деятельности завода - строительство, ремонт, обслуживание и поставка запчастей для пассажирских самолетов Ту-154М и Ан-140.