В работе платежной системы Visa произошел сбой

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Неполадки в работе карточек Visa наблюдались во многих странах

Неполадки в работе карточек Visa наблюдались во многих странах

Вечером в пятницу, 1 июня, пользователи во многих странах Европы столкнулись с проблемами в работе платежных карт Visa.

Компания сообщила, что неполадки не связаны со взломом или вредоносной активностью хакеров.

Отмечается, что в данный момент платежная система работает стабильно.

"Проблема стала следствием аппаратного сбоя. У нас нет причин полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием", - сообщили в Visa.

Ранее сообщалось, что в США Visa добавила в платежные карты сканер отпечатка пальца.

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