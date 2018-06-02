В работе платежной системы Visa произошел сбой

Неполадки в работе карточек Visa наблюдались во многих странах

Вечером в пятницу, 1 июня, пользователи во многих странах Европы столкнулись с проблемами в работе платежных карт Visa.

Компания сообщила, что неполадки не связаны со взломом или вредоносной активностью хакеров.

Отмечается, что в данный момент платежная система работает стабильно.

"Проблема стала следствием аппаратного сбоя. У нас нет причин полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием", - сообщили в Visa.

Ранее сообщалось, что в США Visa добавила в платежные карты сканер отпечатка пальца.