В Одессе выявили огромную партию контрабандной одежды из Китая

Сотрудники оперативного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с представителями полиции и прокуратуры пресекли схему контрабанды в страну зимней одежды.

Об это сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает Интерфакс-Украина.

"В контейнере, который на днях прибыл на судне из Китая, согласно документам находилась обувь. Впрочем, до таможенного поста он так и не доехал. Используя оперативную информацию, правоохранители обнаружили товар на одном из складов в Овидиопольском районе во время его разгрузки. Как выяснилось, в контейнере находилось 30 тонн зимней одежды, которую планировали подменить на обувь и направить на растаможивание", - отметили в ведомстве.

Продукция изъята в установленном порядке. Общая сумма оценки товара составляет около 2,5 млн грн. Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия.

Также отмечается, что в результате неправомерных действий государству не поступило почти 750 тыс. грн.