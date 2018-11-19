В мире спрогнозировали дефицит сахара

0 комментировать
В 2019/2020 МГ ожидается незначительный дефицит на мировом рынке сахара
Фото:pixabay/Saramukitza

В 2019/2020 МГ ожидается незначительный дефицит на мировом рынке сахара

В 2019/2020 маркетинговом году (МГ) на мировом рынке ожидается незначительный дефицит сахара.

Об этом сообщается в пресс-релизе компания Rabobank, пишет Укрцукор.

Отмечается, что в Бразилии слабый реал испытал влияние длительной политической неопределенности, поддерживало и стимулировало экспорт сахара. Однако, избыток сахара давит на мировые цены.

Сахар, скорее всего, будет торговаться в "ценовом" канале, но в следующем году ценам придется стимулировать увеличение производства сахара в Бразилии.

По прогнозу Rabobank, в 2018/2019 МГ баланс спроса и предложения сахара выглядит достаточно уравновешенным, а вот в 2019/2020 МГ ожидается незначительный дефицит на мировом рынке сахара.

Rabobank - нидерландская международная финансовая компания, один из крупнейших банков в Нидерландах, основанный в 1972 году. Специализируется на финансировании аграрного сектора. По состоянию на 2013 год, имеет 129 отделений в Нидерландах и многочисленные представительства и дочерние компании в других странах мира.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове