В мире спрогнозировали дефицит сахара

В 2019/2020 маркетинговом году (МГ) на мировом рынке ожидается незначительный дефицит сахара.

Об этом сообщается в пресс-релизе компания Rabobank, пишет Укрцукор.

Отмечается, что в Бразилии слабый реал испытал влияние длительной политической неопределенности, поддерживало и стимулировало экспорт сахара. Однако, избыток сахара давит на мировые цены.

Сахар, скорее всего, будет торговаться в "ценовом" канале, но в следующем году ценам придется стимулировать увеличение производства сахара в Бразилии.

По прогнозу Rabobank, в 2018/2019 МГ баланс спроса и предложения сахара выглядит достаточно уравновешенным, а вот в 2019/2020 МГ ожидается незначительный дефицит на мировом рынке сахара.

Rabobank - нидерландская международная финансовая компания, один из крупнейших банков в Нидерландах, основанный в 1972 году. Специализируется на финансировании аграрного сектора. По состоянию на 2013 год, имеет 129 отделений в Нидерландах и многочисленные представительства и дочерние компании в других странах мира.