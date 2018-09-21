В Мининфраструктуры анонсировали приход нового лоукостера из Европы

В Украину зайдет еще один европейский лоукост

В Украину зайдет еще один европейский лоукостер, который откроет в Украине официальное представительство.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает УНИАН.

"Сейчас эта авиакомпания проходит процедуру регистрации в Украине, после чего ее ждет сертификация в Государственной авиационной службе Украины, она здесь получит сертификат юридического лица... Мы говорим не о Ryanair, и не о Eurowings. Мы говорим о компании, которая регистрирует свое представительство в Украине. Эта европейская авиакомпания, которая владеет шестью бортами, хочет зайти на внутренние перелеты и рейсы в страны ЕС в том числе", - уточнил Лавренюк.

Название авиакомпании заместитель министра инфраструктуры не уточнил. Но добавил, что авиакомпания будет базироваться в международном аэропорту Херсон.

"Они выбрали Херсон. В Украину они еще не летали, перелеты будут осуществляться по ценам лоукостера", - сказал замминистра.

Кроме того, он добавил, что перевозчик запустит полеты с весны 2019 года. "Слоты планируются уже на весну-лето. По направлениям они планируют Польшу, Австрию, Германию", - сказал Лавренюк.

Напомним, в сентябре 2018 года в Украину зашел крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair, запустив из аэропорта Борисполь первый рейс по маршруту Берлин - Киев - Берлин (Шенефельд).