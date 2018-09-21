В Мининфраструктуры анонсировали приход нового лоукостера из Европы

0 комментировать
В Украину зайдет еще один европейский лоукост
Фото: pixabay/Holgi

В Украину зайдет еще один европейский лоукост

В Украину зайдет еще один европейский лоукостер, который откроет в Украине официальное представительство.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает УНИАН.

"Сейчас эта авиакомпания проходит процедуру регистрации в Украине, после чего ее ждет сертификация в Государственной авиационной службе Украины, она здесь получит сертификат юридического лица... Мы говорим не о Ryanair, и не о Eurowings. Мы говорим о компании, которая регистрирует свое представительство в Украине. Эта европейская авиакомпания, которая владеет шестью бортами, хочет зайти на внутренние перелеты и рейсы в страны ЕС в том числе", - уточнил Лавренюк.

Название авиакомпании заместитель министра инфраструктуры не уточнил. Но добавил, что авиакомпания будет базироваться в международном аэропорту Херсон.

"Они выбрали Херсон. В Украину они еще не летали, перелеты будут осуществляться по ценам лоукостера", - сказал замминистра.

Кроме того, он добавил, что перевозчик запустит полеты с весны 2019 года. "Слоты планируются уже на весну-лето. По направлениям они планируют Польшу, Австрию, Германию", - сказал Лавренюк.

Напомним, в сентябре 2018 года в Украину зашел крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair, запустив из аэропорта Борисполь первый рейс по маршруту Берлин - Киев - Берлин (Шенефельд).

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Максим Мартынюк
Максим Мартынюк Промежуточный happy end 0

На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями.  Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.

Олег Кирилюк
Олег Кирилюк Теневые лоббисты сбивают цену на украинские недра 0

Госгеонедра снова оказались под огнем критики в СМИ. В чем же нас обвиняют? В том, что мы оцениваем право на пользование месторождением с углеводородным сырьем в 3 млрд грн, а нас критикуют, что его следует оценивать в 30 млн грн .

Екатерина Криворученко
Екатерина Криворученко Как работодатели заботятся о здоровье сотрудников 0

Сейчас достаточно активно обсуждается вопрос вакцинации, реформ в сфере медицине, но есть еще одна не менее важная сфера, на которую влияют вопросы, касающиеся здоровья человека.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове